28 Eylül 2023, Perşembe
Emeklinin yüzünü güldürecek zamlı maaş hesabı! 7.500 TL alana %26,79 oranla 9.509 TL maaş + refah payı! Yüzde 50 ek zam...
"En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusunun cevabı milyonlarca kişi tarafından sorgulanıyor. Türkiye'de milyonlarca çalışanın ve emeklinin merakla beklediği asgari ücret artışı ile en düşük emekli maaşı artışıyla ilgili çalışmalar hızla sürüyor. Emekli maaşı zamları ve düzenlemeleri için yapılan çalışmalar, özellikle 7500 TL üzeri emekli maaşı alanları yakından ilgilendiriyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında bu konuyla ilgili önemli detayları paylaştı. İşte, güncel emekli maaş hesaplamaları...
Giriş Tarihi: 28.09.2023 15:31 Güncelleme Tarihi: 28.09.2023 15:32
- 1
- 30
- 2
- 30
- 3
- 30
- 4
- 30
- 5
- 30