23 Ağustos 2023, Çarşamba
Emeklinin yılbaşı zam tablosu netleşti! Emekliye 14.136,05 TL, Memura 31.510,73 TL en düşük maaş! 2024 yılı enflasyon farkı...
Merkez Bankası'nın 2023 yılı için enflasyon tahminini açıkladı. Yapılan açıklama neticesinde yüzde 58 rakamı ortaya çıktı. Bu tahminlere göre, 2023'ün ikinci yarısındaki enflasyon oranı yüzde 31.92 olacak. Memur ve emekliler için hesaplanan enflasyon farkı ise yüzde 24.45 olarak öngörülüyor. Kamu işvereninin Ocak ayında teklif ettiği yüzde 15'lik zam oranıyla birleştiğinde, Ocak ayındaki zam oranı yüzde 43.12'ye ulaşacak. İşte. memur ve memur emekli maaş zammı için detaylar...
Giriş Tarihi: 23.08.2023 13:45 Güncelleme Tarihi: 23.08.2023 13:45
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