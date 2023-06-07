Emeklinin yeni zam oranı belli oldu! TÜİK açıkladı, rakam geldi! Temmuz en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon ile maaşlar...

"Temmuz'da en düşük emekli memur maaşı ne kadar olacak?" sorusunun cevabı milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanıyor. TÜİK tarafından açıklanan Mayıs ayı enflasyon rakamları ile Temmuz için 5 aylık zam oranı kesinleşti. SSK ve Bağ-Kur emekli ve memur maaşları için tek bir veri kaldı. En düşük emekli aylığı ise Nisan ayında 2 bin lira artırılarak 7.500 TL'ye çıkarıldı. 7.500 lira ve üzerinde alan SSK, Bağ-Kur emeklilerinin gözü Temmuz maaş zammına çevrildi. İşte, 5 aylık enflasyon tahminlerine göre maaşlar...