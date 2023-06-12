12 Haziran 2023, Pazartesi
Emeklinin yeni zam oranı belli oldu! Temmuz en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? TÜİK açıkladı, rakam geldi! 5 aylık enflasyon ile maaşlar...
Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Mayıs ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Açıklanan oranlar sonrası emeklinin 5 aylık maaş zam oranı netleşti. Geriye 1 veri kala maaş hesaplamaları yapılmaya başlandı. Temmuz 2023'te uygulanacak emekli zammı ve memur maaş zammının ne kadar olacağı merak konusu oldu. Peki, 5 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? İşte emekli ve memura ek zam hesaplamaları 2023!
Giriş Tarihi: 12.06.2023 09:21 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 09:22
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