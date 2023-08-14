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Emeklilik yaşınız değişti hemen göz atın! SSK 1999 öncesi 2000 sonrası için yeni emeklilik sistemi şekillendi!

Emeklilik sistemine yönelik yaklaşan önemli bir düzenleme Türkiye genelinde 1 milyondan fazla kişiyi etkilemeye hazırlanıyor. Bu düzenleme, emeklilik tablosunun yeniden şekillenmesi ve prim günü yükümlülüklerinin geçmiş yıllara göre daha az olan bireyler için daha erken emeklilik fırsatı sunacak. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.08.2023 09:47 Güncelleme Tarihi: 14.08.2023 09:49
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Emeklilik yaşınız değişti hemen göz atın! SSK 1999 öncesi 2000 sonrası için yeni emeklilik sistemi şekillendi!

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği düzenleme için geri sayım başladı. Emeklilik sistemine yönelik getirilecek önemli değişiklikler, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) primlerinin eşitlenmesini ve mevcut 9 bin günlük prim ödeme şartının 7.200 güne indirilmesini içeriyor. Bu kapsamlı düzenleme, emeklilik yaşını beklemek istemeyen ve daha kısa bir prim süresi ile emeklilik hakkı kazanmak isteyen vatandaşlar için büyük bir öneme sahip.

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Emeklilik yaşınız değişti hemen göz atın! SSK 1999 öncesi 2000 sonrası için yeni emeklilik sistemi şekillendi!

SÜRE DÜŞÜYOR

Bu değişiklik özellikle küçük esnaf ve Bağ-Kur'lu vatandaşlar için önemli bir müjde niteliği taşıyor. Bu düzenleme sayesinde 1 milyonun üzerindeki kişi, 5 yıl daha erken emekli olabilecek.

Bağ-Kur'lu vatandaşlar daha az prim ödeyerek emeklilik hakkını elde edebilecek ve emekli olma sürelerini kısaltabilecek.

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Emeklilik yaşınız değişti hemen göz atın! SSK 1999 öncesi 2000 sonrası için yeni emeklilik sistemi şekillendi!

Meclis'e gelecek yeni torba yasa ile Bağ-Kur'luların prim şartı 9 bin günden 7200 güne inecek. Böylece 1800 gün kazanan Bağ-Kur'lular 5 yıl daha az prim ödeyebilecek. Bu düzenleme kapsamına göre EYT'lileri de ilgilendirecek.

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Emeklilik yaşınız değişti hemen göz atın! SSK 1999 öncesi 2000 sonrası için yeni emeklilik sistemi şekillendi!

Yapılacak düzenlemeyle esnafların emekliliği için gerekli prim gün sayısı SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Esnaflar bu sayede 9 bin gün yerine 7 bin 200 günle emekli olabilecek.

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Emeklilik yaşınız değişti hemen göz atın! SSK 1999 öncesi 2000 sonrası için yeni emeklilik sistemi şekillendi!

SGK'lı çalışanlar Bağ-Kur'lu çalışan arasında 1800 gün yani 5 yıllık süre farkı kaldırılarak emeklilik için gerekli prim süresi eşitlenecek. Prim düzenlemesiyle erken emeklilik imkanının yanı sıra yüzde 20 daha yüksek emekli aylığı almak mümkün hale gelecek.