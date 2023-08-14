Emeklilik yaşınız değişti hemen göz atın! SSK 1999 öncesi 2000 sonrası için yeni emeklilik sistemi şekillendi!

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği düzenleme için geri sayım başladı. Emeklilik sistemine yönelik getirilecek önemli değişiklikler, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) primlerinin eşitlenmesini ve mevcut 9 bin günlük prim ödeme şartının 7.200 güne indirilmesini içeriyor. Bu kapsamlı düzenleme, emeklilik yaşını beklemek istemeyen ve daha kısa bir prim süresi ile emeklilik hakkı kazanmak isteyen vatandaşlar için büyük bir öneme sahip.