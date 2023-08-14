14 Ağustos 2023, Pazartesi
Emeklilik yaşınız değişti hemen göz atın! SSK 1999 öncesi 2000 sonrası için yeni emeklilik sistemi şekillendi!
Emeklilik sistemine yönelik yaklaşan önemli bir düzenleme Türkiye genelinde 1 milyondan fazla kişiyi etkilemeye hazırlanıyor. Bu düzenleme, emeklilik tablosunun yeniden şekillenmesi ve prim günü yükümlülüklerinin geçmiş yıllara göre daha az olan bireyler için daha erken emeklilik fırsatı sunacak. İşte detayları...
Giriş Tarihi: 14.08.2023 09:47 Güncelleme Tarihi: 14.08.2023 09:49
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