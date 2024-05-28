28 Mayıs 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Emeklilik yaşınız değişiyor şimdi bakın! SGK (SSK) 1999 öncesi 2000 2008 arası ve sonrası için yeni emeklilik sistemine ayar!

Türkiye'de emeklilik koşulları önemli ölçüde değişiyor. Yapılan yeni düzenlemeler, Bağ-Kur ve SSK arasındaki prim günü farklılıklarını ortadan kaldırarak, emeklilik sürecini daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda, mevcut 9 bin gün olan zorunlu prim ödeme süresi 7.200 güne düşürülecek. Özellikle Bağ-Kur'lu vatandaşlar bu değişiklikten en çok etkilenecek ve daha kısa sürede emeklilik hakkına kavuşacaklar. İşte yeni düzenlemelerin detayları ve emeklilik koşullarındaki değişikliklerin getirdiği yenilikler...

Giriş Tarihi: 28.05.2024 10:26
  • 1
  • 9
Emeklilik yaşınız değişiyor şimdi bakın! SGK SSK 1999 öncesi 2000 2008 arası ve sonrası için yeni emeklilik sistemine ayar!

Yeni düzenlemeler, yaklaşık 1 milyon vatandaşı doğrudan etkileyecek ve emeklilik tablosunu kökten değiştirecek. Bu değişikliklerle, daha önceki yıllara göre daha az prim ödeyen Bağ-Kur'lu ve SSK'lı vatandaşlar için erken emeklilik olanağı sunuluyor. Özellikle küçük esnaflar ve Bağ-Kur'lu vatandaşlar için bu, büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

  • 2
  • 9
Emeklilik yaşınız değişiyor şimdi bakın! SGK SSK 1999 öncesi 2000 2008 arası ve sonrası için yeni emeklilik sistemine ayar!

Erken Emeklilik Fırsatı Artıyor

Bu değişiklik, 1 milyonun üzerinde kişinin 5 yıl daha erken emekli olmasına olanak tanıyacak. Yeni düzenleme ile, Bağ-Kur'lu vatandaşlar daha az prim ödeyerek emeklilik hakkını daha hızlı elde edebilecek ve emekli olma sürelerini önemli ölçüde kısaltabilecek.

  • 3
  • 9
Emeklilik yaşınız değişiyor şimdi bakın! SGK SSK 1999 öncesi 2000 2008 arası ve sonrası için yeni emeklilik sistemine ayar!

EYT'liler de Bu Değişiklikten Faydalanacak

Yakında Meclis'e sunulacak yeni torba yasa, Bağ-Kur'lular için de büyük değişiklikler getirecek. Yasa tasarısıyla, prim ödeme şartı 9 bin günden 7.200 güne düşürülecek, böylece Bağ-Kur'lu vatandaşlar 1800 gün daha az prim ödeyerek, 5 yıl daha erken emeklilik imkanına kavuşabilecek. Ayrıca, erken emeklilik imkanından EYT'liler de yararlanabilecek.

  • 4
  • 9
Emeklilik yaşınız değişiyor şimdi bakın! SGK SSK 1999 öncesi 2000 2008 arası ve sonrası için yeni emeklilik sistemine ayar!

Esnaflar için Emeklilik Şartları Eşitleniyor

Bu düzenlemeyle birlikte, esnafların emeklilik için gereken prim gün sayısı SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Artık esnaflar, 9 bin gün yerine 7.200 günle emekli olabilecek. Bu değişiklik, erken emeklilik imkanının yanı sıra emekli aylıklarında %20'ye varan artışlar sunacak.

  • 5
  • 9
Emeklilik yaşınız değişiyor şimdi bakın! SGK SSK 1999 öncesi 2000 2008 arası ve sonrası için yeni emeklilik sistemine ayar!

2008'den Bu Yana Süregelen Farklılıklar ve Yeni Düzenlemeler

2008 yılında yapılan sosyal güvenlik reformu ile işçi ve memurlar için gerekli olan ödeme gün sayısı 7.200 olarak belirlenmişti. Ancak Bağ-Kur'lular için bu süre 9 bin gün olarak devam ediyordu.