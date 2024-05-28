Emeklilik yaşınız değişiyor şimdi bakın! SGK (SSK) 1999 öncesi 2000 2008 arası ve sonrası için yeni emeklilik sistemine ayar!

Yeni düzenlemeler, yaklaşık 1 milyon vatandaşı doğrudan etkileyecek ve emeklilik tablosunu kökten değiştirecek. Bu değişikliklerle, daha önceki yıllara göre daha az prim ödeyen Bağ-Kur'lu ve SSK'lı vatandaşlar için erken emeklilik olanağı sunuluyor. Özellikle küçük esnaflar ve Bağ-Kur'lu vatandaşlar için bu, büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor.