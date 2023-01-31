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Haberler Galeri EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA TABLOSU 2023 |1996 SSK girişli kaç yaşında, ne zaman emekli olur? 1996 girişli kadın ve erkek EYT prim gün sayısı...

EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA TABLOSU 2023 |1996 SSK girişli kaç yaşında, ne zaman emekli olur? 1996 girişli kadın ve erkek EYT prim gün sayısı...

EYT son dakika gelişmeleri milyonların gündeminde. Meclis Başkanlığı'na sunulan düzenlemeden yararlanmak isteyenler sigortalılık yıl ve prim gün sayısını araştırmaya başladı. 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olup yeterli prim gün sayısına ulaşan EYT'liler yaş şartı aranmaksızın prim gün sayısı ve sigortalılık yıl şartını yerine getirmeleri durumunda emekli olabilecekler. Vatandaşlar ise "1996 girişli kadın ve erkek ne zaman emekli olacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 31.01.2023 09:56 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 10:09
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EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA TABLOSU 2023 |1996 SSK girişli kaç yaşında, ne zaman emekli olur? 1996 girişli kadın ve erkek EYT prim gün sayısı...

Beş milyona yakın kişi, EYT düzenlemesiyle emeklilik hakkına sahip olacak. Milyonlarca vatandaşın beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi Meclis'e sunuldu. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler sigortalılık yıl ve prim gün sayısını sorgulamaya başladı. Düzenlemeye göre 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olup yeterli prim gün sayısına ulaşan EYT'liler yaş şartı aranmaksızın prim gün sayısı ve sigortalılık yıl koşulunu yerine getirmeleri durumunda emekli olabilecekler. Peki, 1996'da işe giren kadın ve erkek EYT'liler için prim gün sayısı kaç olmadı? İşte yanıtı...

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EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA TABLOSU 2023 |1996 SSK girişli kaç yaşında, ne zaman emekli olur? 1996 girişli kadın ve erkek EYT prim gün sayısı...

1996 GİRİŞLİ ERKEK VE KADIN İÇİN EYT'DE PRİM GÜN SAYISI KAÇ OLMALI?

Giriş yıllarına göre kadın ve erkek EYT'liler için gerekli prim gün sayısı 5 bin günden 5 bin 975 güne kadar çıkabiliyor.

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EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA TABLOSU 2023 |1996 SSK girişli kaç yaşında, ne zaman emekli olur? 1996 girişli kadın ve erkek EYT prim gün sayısı...

24 Mayıs 1996 - 23 Mayıs 1997 tarihleri arasında işe giren kadın EYT'liler için 20 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin 900 gün prim gün sayısına ihtiyaç vardır.

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EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA TABLOSU 2023 |1996 SSK girişli kaç yaşında, ne zaman emekli olur? 1996 girişli kadın ve erkek EYT prim gün sayısı...

24 Mayıs 1997 - 23 Kasım 1998 tarihleri arasında işe giren erkek EYT'liler için 25 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin 900 gün prim gün sayısına ihtiyaç vardır.

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EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA TABLOSU 2023 |1996 SSK girişli kaç yaşında, ne zaman emekli olur? 1996 girişli kadın ve erkek EYT prim gün sayısı...

EYT ŞARTLARI BELLİ OLDU

SSK için şartlar şöyle:

5.000 gün primi tamamlamak,

Erkeklerde 25, kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresini doldurmak