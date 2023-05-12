12 Mayıs 2023, Cuma
Emeklilik prim tablosu yenilendi! 1999 sonrası sigorta girişi olanlar dikkat! Yeni prim gün yıl yaş şartı sil baştan şekillendi!
Geçtiğimiz günlerde milyonlarca kişiye EYT sonrası emeklilik kapılarını açacak olan yeni gelişmeye dair müjde geldi. 1 milyon kişi 5 yıl erken emeklilik hakkına kavuşacak. SSK, BAĞ-KUR'lu detayları araştırmaya başladı. Erken emeklilik için yıl şartı değişiyor. 1999 sonrası sigorta girişi olanların dikkat etmesi gerekiyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 12.05.2023 12:30
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