Emeklilik kapısından dönene müjde! TOPLU ödeme yüzlerini güldürecek! Gün şartı düşecek mi?

EYT kapsamında milyonlarca kişi emekli oldu. Ancak primini tamamlayamadığı, borçlanma yapıp süresi yetmediği için emekli olamayan pek çok kişi var. Kapıdan dönenler için ise prim ve borçlanmaların geri alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Peki eksik süreler nasıl tamamlanır? Gün şartı düşürülür mü? Borçlanma ve primler iade edilir mi? İşte merak edilen soruların cevapları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 01.06.2023 13:09 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 13:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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