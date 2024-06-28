Emekliliğiniz Tehlikede! Bu 3 Harfe Dikkat: SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı...

Emeklilik için yıllarca prim ödeyip, sıranız geldiğinde hayalleriniz suya düşebilir! Çünkü 'hatır sigortası' olarak bilinen sahte sigortalılık vakaları her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz yıl 88 binden fazla sahte sigortalının tespit edildiğini açıkladı. Çevrenizden duyduğunuz "Emekliliğim iptal edildi", "Sigorta günlerim geçersiz sayıldı" gibi ifadeler hiç de yabana atılacak şeyler değil! Bunların sebebi genellikle sahte sigorta, yani fiili çalışma olmadan yapılan kayıtlar.

Peki, sahte sigortalılığı nasıl anlayacaksınız?