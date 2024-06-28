Emekliliğiniz Tehlikede! Bu 3 Harfe Dikkat: SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı...
Birçok çalışan, belirli bir süre çalıştıktan sonra ne zaman ve hangi şartlarda emekli olacağını merak ediyor. Günümüzde emeklilik tarihi, e-Devlet sistemi üzerinden kolayca takip edilebiliyor. Ancak bazı durumlar emeklilik hayallerini suya düşürebiliyor ve çoğu çalışan bu risklerin farkında değil. İşte, emekliliğinizi tehlikeye atabilecek durumlar...
Emeklilik için yıllarca prim ödeyip, sıranız geldiğinde hayalleriniz suya düşebilir! Çünkü 'hatır sigortası' olarak bilinen sahte sigortalılık vakaları her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz yıl 88 binden fazla sahte sigortalının tespit edildiğini açıkladı. Çevrenizden duyduğunuz "Emekliliğim iptal edildi", "Sigorta günlerim geçersiz sayıldı" gibi ifadeler hiç de yabana atılacak şeyler değil! Bunların sebebi genellikle sahte sigorta, yani fiili çalışma olmadan yapılan kayıtlar.
Peki, sahte sigortalılığı nasıl anlayacaksınız?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sahte sigortalılığı önlemek için denetimlerini sıklaştırdı. Artık teknoloji de devrede ve sahtecilik yapmak hiç olmadığı kadar zor. E-Devlet üzerinden kolayca ulaşabileceğiniz hizmet dökümünüzü düzenli olarak kontrol etmenizde fayda var. İşte dikkat etmeniz gereken kritik harfler:
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"Ş" (Şüpheli İş Yeri): Sigortalı bildiriminde bulunduğunuz iş yeri hakkında denetim başlatılmış demektir. Denetim sonucunda sahtecilik tespit edilirse, bu iş yerinden yapılan tüm bildirimler iptal edilir.
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"K" (Kontrollü İş Yeri): Sahte sigortalı bildirimi riski yüksek görülen iş yerlerine verilen koddur. Denetimler sonucunda "S" (Sahte İş Yeri) koduna dönüşebilir.
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"S" (Sahte İş Yeri): Sahtecilik tespit edilen iş yerleri "S" koduyla işaretlenir ve bu iş yerinden yapılan tüm sigorta bildirimleri geçersiz sayılır.