Emeklileri için 5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme günleri! 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre ne zaman yatacak? (SSK | Bağ-Kur | Emekli Sandığı)

Emekli vatandaşlara, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne özel ve sadece bir kez verilecek 5 bin TL ikramiye yaklaşıyor. SSK, Bağ-Kur ve Memur emeklileri için tahsis edilen bu özel ikramiye, belirli bazı istisnalar dışında tüm emekli vatandaşlar için geçerli olacak. İşte, 5 bin TL'lik emekli ikramiyesinin ödeme tarihiyle ilgili ayrıntılar...