Emeklilere maaşa ilave ödeme tutarları artıyor! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı’nın hesabına Ek zam+ 5.000 TL ikramiye yatacak! 7.500, 10.000, 11.500 TL alanlara…

Emekliler, yeni yıla oldukça olumlu gelişmelerle girdi. Memur emeklileri için uygulanan yüzde 49.25'lik zam, maaşlarına önemli bir artış olarak yansıdı. Aynı zamanda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı da 11.68 puanlık refah payı ile aynı orana çıkarılarak, emeklilerin maddi durumları güçlendirildi. Bu düzenleme ile en düşük emekli aylığı ödemesi 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltildi. Ayrıca, bayram ikramiyelerinin de yaklaşıyor olması, emeklileri bir kez daha sevindirecek gelişmeler arasında.