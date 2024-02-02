Emeklilere maaşa ilave ödeme tutarları artıyor! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı’nın hesabına Ek zam+ 5.000 TL ikramiye yatacak! 7.500, 10.000, 11.500 TL alanlara…
Emeklilerin Ocak zammının yüzde 49.25'e çıkmasıyla birlikte en düşük emekli maaşı 10 bin liraya yükseltilirken, şimdi gözler bayram ikramiyelerine çevrildi. Ödeme takvimi yaklaşırken, bayram ikramiyelerinde tutarın artırılması gündeme geldi. Peki emekliye fark ödemesi ne zaman? Emeklinin bayram ikramiyesi zamlandı mı, ne zaman?
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.02.2024
17:15
Emekliler, yeni yıla oldukça olumlu gelişmelerle girdi. Memur emeklileri için uygulanan yüzde 49.25'lik zam, maaşlarına önemli bir artış olarak yansıdı. Aynı zamanda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı da 11.68 puanlık refah payı ile aynı orana çıkarılarak, emeklilerin maddi durumları güçlendirildi. Bu düzenleme ile en düşük emekli aylığı ödemesi 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltildi. Ayrıca, bayram ikramiyelerinin de yaklaşıyor olması, emeklileri bir kez daha sevindirecek gelişmeler arasında.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye'deki emekliler için 2024 yılı, maaş artışları ve bayram ikramiyeleriyle birlikte yeni kazanımların müjdelendiği bir dönem olarak başladı. Özellikle Ocak ayında gerçekleştirilen yüzde 49.25'lik zam ve en düşük emekli maaşının 10 bin liraya yükseltilmesi, milyonlarca emeklinin yüzünü güldürdü. Ancak emeklilerin asıl merak ettiği konu, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda verilecek ikramiyelerin miktarı oldu.
Refah payı ve taban aylık artışının yolunu açan yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından da ek zam farkları hesaplara yatırılacak
2024 YILINDA EMEKLİ MAAŞLARINA YAPILAN ZAM
2024 yılında emeklilere yapılan zam, memur emeklileri ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerini kapsayarak geniş bir yelpazede uygulandı. Bu zammın ardından, en düşük emekli maaşı 10 bin lira olarak belirlendi, böylece emeklilerin ekonomik koşullarla mücadelesine destek sağlandı.
BAYRAM İKRAMİYELERİNDE BEKLENTİLER
Emeklilerin gözü kulağı, her yıl merakla bekledikleri Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerindeydi. Bu yıl için ikramiye miktarlarının artırılması gündemde. Özellikle Cumhuriyet'in 100. yıldönümünde verilen 5 bin liralık tek seferlik ikramiyenin, bayram ikramiyeleri için de örnek teşkil etmesi bekleniyor. Bu sayede, emeklilerin her iki bayramda da toplamda 10 bin lira ek gelir elde etmesi mümkün olabilir.
EK İKRAMİYE VE EYT'LİLERE YÖNELİK DÜZENLEMELER
Ayrıca, emekliler arasında özellikle EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesi ile emekli sayısı 16 milyonu aşarken, bu grubun da ikramiyelerden faydalanması gündeme geldi. Bunun yanı sıra, bazı emeklilere 1500 TL'lik ek ikramiye ödemesi yapılacak olması, emekliler için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.