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Haberler Galeri Emeklilere faizsiz nakit desteği! 4.500 TL avans kimler alabilir? Emekli avansı ne kadar?

Emeklilere faizsiz nakit desteği! 4.500 TL avans kimler alabilir? Emekli avansı ne kadar?

Emekli avansı kimler alabilir? Emekli aylığı bağlanmasını bekleyenler için faizsiz nakit desteği sağlanıyor. Mevcut emekliler de bu avans imkanından faydalanmak istiyor. Eğer bu talep hayata geçerse yaklaşık 12 milyon emekli maaşa göre en az 4.500 TL avans kullanabilecek. Faizsiz nakit avansın geri ödemeleri ise daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle otomatik kesilerek yapılacak.

Giriş Tarihi: 29.07.2020 13:14 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 13:31
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Emeklilere faizsiz nakit desteği! 4.500 TL avans kimler alabilir? Emekli avansı ne kadar?

Milyonlarca emekli 2020 yılında pek çok kazanç elde etti. Temmuz zammı ve bayram ikramiyelerini bayramdan önce alan emekliler, nakit desteği sağlayacak beklenti içine girdi. Bilindiği üzere emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere avans imkanı sunuluyor. Bu fırsattan mevcut emekliler de faydalanmak istiyor. Eğer bu talep hayata geçerse, emekliler SGK'ya yazılı başvuru yaparak avans talebinde bulunabilecek.

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Emeklilere faizsiz nakit desteği! 4.500 TL avans kimler alabilir? Emekli avansı ne kadar?

Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere sunulan avans imkanından mevcut emeklilerin de yararlanması talep ediliyor. Emekli aylığının bağlanmasını bekleyenlere 3 asgari ücret tutarında avans verilirken, mevcut emeklilerin beklentisi de 3 maaş kadar faizsiz nakit desteği sağlanması yönünde.

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Emeklilere faizsiz nakit desteği! 4.500 TL avans kimler alabilir? Emekli avansı ne kadar?

Eğer talepler hayata geçerse, tüm emekliler SGK'ya yazılı başvurarak avans talep edebilecek. Emeklilere en düşük ödemenin bin 500 lira olduğu dikkate alındığında, maaşa göre en az 4 bin 500 lira avans çekilebilecek. Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek.

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Emeklilere faizsiz nakit desteği! 4.500 TL avans kimler alabilir? Emekli avansı ne kadar?

Örneğin; 36 ay taksit olursa, 4 bin 500 liralık avans emeklinin maaşından 3 yıl boyunca aylık 125 lira kesinti yapılarak geri ödenecek.

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Emeklilere faizsiz nakit desteği! 4.500 TL avans kimler alabilir? Emekli avansı ne kadar?

Emekliler, faizsiz nakit destek imkanının bir an önce karara bağlanıp, müjde verilmesini istiyor.