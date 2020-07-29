Emeklilere faizsiz nakit desteği! 4.500 TL avans kimler alabilir? Emekli avansı ne kadar?

Emekli avansı kimler alabilir? Emekli aylığı bağlanmasını bekleyenler için faizsiz nakit desteği sağlanıyor. Mevcut emekliler de bu avans imkanından faydalanmak istiyor. Eğer bu talep hayata geçerse yaklaşık 12 milyon emekli maaşa göre en az 4.500 TL avans kullanabilecek. Faizsiz nakit avansın geri ödemeleri ise daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle otomatik kesilerek yapılacak.