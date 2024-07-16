Emeklilere az evvel maaş müjdesi geldi! Liste yayımlandı: EYT, SSK, BAĞ-Kur'luya %4-%5'lik ek zamla en düşük 10.000 TL altına...

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bu hafta yapılacak kritik toplantıda! En düşük emekli aylığı başta olmak üzere tüm emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, yapılacak istişareler sonucunda belirlenecek. AK Parti kanadından yapılan açıklamalar ise heyecanı artırdı Peki, emeklileri sevindirecek zam oranı ne olacak? Hesaplamalar hangi kriterlere göre yapılacak? İşte merak edilen tüm detaylar...