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Emeklilere az evvel maaş müjdesi geldi! Liste yayımlandı: EYT, SSK, BAĞ-Kur'luya %4-%5'lik ek zamla en düşük 10.000 TL altına...

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bu hafta yapılacak kritik toplantıda! En düşük emekli aylığı başta olmak üzere tüm emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, yapılacak istişareler sonucunda belirlenecek. AK Parti kanadından yapılan açıklamalar ise heyecanı artırdı Peki, emeklileri sevindirecek zam oranı ne olacak? Hesaplamalar hangi kriterlere göre yapılacak? İşte merak edilen tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 16.07.2024 06:50 Güncelleme: 16.07.2024 06:51
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Emeklilere az evvel maaş müjdesi geldi! Liste yayımlandı: EYT, SSK, BAĞ-Kur’luya %4-%5’lik ek zamla en düşük 10.000 TL altına...

En düşük emekli aylığına yapılacak zamla ilgili beklenen açıklama için heyecan dorukta. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren zam oranı, AK Parti kurmayları, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıların ardından netleşmek üzere. Peki emeklinin zamlı maaşı ne zaman yatacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

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Emeklilere az evvel maaş müjdesi geldi! Liste yayımlandı: EYT, SSK, BAĞ-Kur’luya %4-%5’lik ek zamla en düşük 10.000 TL altına...

Gözler Erdoğan'da

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşına yapılacak zammın bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağını duyurdu.

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Emeklilere az evvel maaş müjdesi geldi! Liste yayımlandı: EYT, SSK, BAĞ-Kur’luya %4-%5’lik ek zamla en düşük 10.000 TL altına...

"Rakam Vermem Doğru Olmaz"

Güler, "Bütçe imkanlarının belirlenmesi gerekiyor. İlgili analizleri topladık ve bu akşam itibarıyla Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Yarın da Meclis Başkanlığı'na sunacağız. Bu akşam netleşecek. Şu an rakam vermem doğru olmaz. Alternatifleri değerlendiriyoruz." dedi.

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Emeklilere az evvel maaş müjdesi geldi! Liste yayımlandı: EYT, SSK, BAĞ-Kur’luya %4-%5’lik ek zamla en düşük 10.000 TL altına...

12-13 Bin TL Seviyesi Beklentisi

Milyonlarca emekli tarafından merakla beklenen zamlı maaşların, yapılan değerlendirmeler sonucunda 12-13 bin TL seviyelerine çıkması bekleniyor.

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Emeklilere az evvel maaş müjdesi geldi! Liste yayımlandı: EYT, SSK, BAĞ-Kur’luya %4-%5’lik ek zamla en düşük 10.000 TL altına...

"İnce Bir Çalışma Gerçekleştirildi"

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ise, emekli aylıklarına yapılacak düzenlemeye ilişkin, "Yarın grup başkanımızdan duyarsınız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bu konuda çok ince bir çalışma gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.