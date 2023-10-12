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Haberler Galeri Emekli zammında %67'lik 2024 Ocak artış tüneli açıldı! Seyyanen+refah payı+OVP+enflasyon farkı şekillendi! EYT, SSK, Bağ-Kur, Tarım, 4C'liler...

Emekli zammında %67'lik 2024 Ocak artış tüneli açıldı! Seyyanen+refah payı+OVP+enflasyon farkı şekillendi! EYT, SSK, Bağ-Kur, Tarım, 4C'liler...

Emekli maaşlarının belirlenmesinde kritik bir rol oynayan enflasyon oranlarına ilişkin son veriler açıklandıkça emeklilerin ocak ayı zammı hakkında bekleyiş devam ediyor. Türkiye'de son enflasyon rakamlarının açıklanması, emeklilerin maaşlarında yapılacak olan artışı merakla beklemelerine neden oluyor. Ayrıca kasım ayında ödenecek olan 29 Ekim ikramiyesi de gelirleri olumlu etkileyecek. İşte emeklinin ocak ayında cebine girecek zamlı maaşlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.10.2023 19:30 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 19:47
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Emekli zammında %67’lik 2024 Ocak artış tüneli açıldı! Seyyanen+12 puanlık refah payı+OVP+enflasyon farkı şekillendi! EYT, SSK, Bağ-Kur, Tarım, 4C’liler...

Türkiye'de emekli maaşlarına yönelik zam çalışmaları titizlikle sürdürülüyor. Memurlar için belirlenen zam oranlarının yanı sıra, yeni asgari ücretin tespiti de gündemin önemli maddelerinden birini oluşturuyor. Ayrıca, memur maaşı katsayısı oranlarının artırılması, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli aylığı ve kıdem tazminatı gibi ödemelerin yükseltilmesi bekleniyor. İşte zamlı maaşlara ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli zammında %67’lik 2024 Ocak artış tüneli açıldı! Seyyanen+12 puanlık refah payı+OVP+enflasyon farkı şekillendi! EYT, SSK, Bağ-Kur, Tarım, 4C’liler...

TEK SEFERLİK 5.000 TL'LİK 29 İKRAMİYE MÜJDESİ

Kabine Toplantısı'nda emekliler için 3 başlık yer aldı. 2 Bakanlığın sunumu ve bütçe rakamlarının değerlendirilmesi sonrası 3 düzenlemeden hangilerinin devreye alınacağı konusunda son kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan verdi.

Başkan Erdoğan Kabine'de emeklilerle ilgili bir müjdeli kararın alındığını da duyurdu. Buna göre Erdoğan, "Yaptığımız kapsamlı değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık." dedi.

Düzenlemeden çalışan emekliler faydalanamayacak. Emekli ikramiyesinin bütçeye maliyeti ise 61 milyar TL oldu.

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Emekli zammında %67’lik 2024 Ocak artış tüneli açıldı! Seyyanen+12 puanlık refah payı+OVP+enflasyon farkı şekillendi! EYT, SSK, Bağ-Kur, Tarım, 4C’liler...

EMEKLİ İKRAMİYESİ İÇİN TAKVİMİ NETLEŞTİ

Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla beraber artık gözler emekliye zam düzenlemesi için atılacak adımlara çevrildi.

📍5.000 TL emekli ikramiyesi verilmesi kararlaştırıldı

📍Kanun teklifi Meclis'e gelecek

📍Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nundan geçecek

📍Genel Kurul'da oylanacak

📍Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanacak

📍Kasım ayının ilk yarısı ödeme yapılacak

Ara düzenleme dışında Ocak ayı başında 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası emekli maaşları yeniden artacak

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Emekli zammında %67’lik 2024 Ocak artış tüneli açıldı! Seyyanen+12 puanlık refah payı+OVP+enflasyon farkı şekillendi! EYT, SSK, Bağ-Kur, Tarım, 4C’liler...

EMEKLİYE ARA ZAM KARARI

5000 TL emekli ikramiyesi Kasım ayının ilk yarısında hesaplarda olacak. Erdoğan, emeklilerle ilgili durumun yılbaşına tekrar gözden geçirileceğini de sözlerine ekledi.

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Emekli zammında %67’lik 2024 Ocak artış tüneli açıldı! Seyyanen+12 puanlık refah payı+OVP+enflasyon farkı şekillendi! EYT, SSK, Bağ-Kur, Tarım, 4C’liler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yöneteceği Kabine Toplantısı'nın en önemli gündem maddesi 15,5 milyon SSK, Bağ-Kur ve 2,7 milyon memur emeklisini ilgilendiren düzenleme oldu. En düşük emekli maaşı 2023 yılında 3.500 TL'den yüzde 114'ü aşan artışla 7.500 TL'ye yükseltildi.