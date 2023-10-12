Emekli zammında %67'lik 2024 Ocak artış tüneli açıldı! Seyyanen+refah payı+OVP+enflasyon farkı şekillendi! EYT, SSK, Bağ-Kur, Tarım, 4C'liler...

TEK SEFERLİK 5.000 TL'LİK 29 İKRAMİYE MÜJDESİ

Kabine Toplantısı'nda emekliler için 3 başlık yer aldı. 2 Bakanlığın sunumu ve bütçe rakamlarının değerlendirilmesi sonrası 3 düzenlemeden hangilerinin devreye alınacağı konusunda son kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan verdi.

Başkan Erdoğan Kabine'de emeklilerle ilgili bir müjdeli kararın alındığını da duyurdu. Buna göre Erdoğan, "Yaptığımız kapsamlı değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık." dedi.

Düzenlemeden çalışan emekliler faydalanamayacak. Emekli ikramiyesinin bütçeye maliyeti ise 61 milyar TL oldu.