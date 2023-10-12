12 Ekim 2023, Perşembe
Emekli zammında %67'lik 2024 Ocak artış tüneli açıldı! Seyyanen+refah payı+OVP+enflasyon farkı şekillendi! EYT, SSK, Bağ-Kur, Tarım, 4C'liler...
Emekli maaşlarının belirlenmesinde kritik bir rol oynayan enflasyon oranlarına ilişkin son veriler açıklandıkça emeklilerin ocak ayı zammı hakkında bekleyiş devam ediyor. Türkiye'de son enflasyon rakamlarının açıklanması, emeklilerin maaşlarında yapılacak olan artışı merakla beklemelerine neden oluyor. Ayrıca kasım ayında ödenecek olan 29 Ekim ikramiyesi de gelirleri olumlu etkileyecek. İşte emeklinin ocak ayında cebine girecek zamlı maaşlar...
Giriş Tarihi: 12.10.2023 19:30 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 19:47
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