Emekli ve memur maaşlarına zam müjdesi geldi! Yeni oran duyuruldu, 7. 500 - 8.000 - 9.000 TL maaş alanlar için hesaplandı! Refah payı ve seyyanen...

Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında zam yapılacak. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranları neticesinde maaşlara yapılacak zam oranı belli olacak. Mayıs ve Haziran ayında açıklanacak oranlar belirleyici etken olacakken, maaşlara seyyanen ve refah payı gibi eklemelerde dahil edilecek. Yeni dönemde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği gibi enflasyon farkları, refah payı ve seyyanen artışlarla maaş zamları belirlenecek. Hal böyle olunca,"Emekli maaş zammı ne kadar olacak? Zamlı en düşük emekli maaşı belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, emekli maaş zammı için son gelişmeler!