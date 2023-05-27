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Haberler Galeri Emekli ve memur maaşlarına zam müjdesi geldi! Yeni oran duyuruldu, 7. 500 - 8.000 - 9.000 TL maaş alanlar için hesaplandı! Refah payı ve seyyanen...

Emekli ve memur maaşlarına zam müjdesi geldi! Yeni oran duyuruldu, 7. 500 - 8.000 - 9.000 TL maaş alanlar için hesaplandı! Refah payı ve seyyanen...

Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında zam yapılacak. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranları neticesinde maaşlara yapılacak zam oranı belli olacak. Mayıs ve Haziran ayında açıklanacak oranlar belirleyici etken olacakken, maaşlara seyyanen ve refah payı gibi eklemelerde dahil edilecek. Yeni dönemde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği gibi enflasyon farkları, refah payı ve seyyanen artışlarla maaş zamları belirlenecek. Hal böyle olunca,"Emekli maaş zammı ne kadar olacak? Zamlı en düşük emekli maaşı belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, emekli maaş zammı için son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.05.2023 18:55 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 18:55
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Emekli ve memur maaşlarına zam müjdesi geldi! Yeni oran duyuruldu, 7. 500 - 8.000 - 9.000 TL maaş alanlar için hesaplandı! Refah payı ve seyyanen...

Emekli maaş zammına yönelik detaylar son dakika gelişmeler ile belli olmaya başladı. TÜİK tarafından açıklanacak rakamlar ile emekli maaş zam oranı netleşmiş olacak. Özellikle emekliler için hem seyyanen artışlar hem de enflasyon zamları yapılırken refah payı da gündeme gelecek. İşte, emekli maaş zammı için son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli ve memur maaşlarına zam müjdesi geldi! Yeni oran duyuruldu, 7. 500 - 8.000 - 9.000 TL maaş alanlar için hesaplandı! Refah payı ve seyyanen...

HAZİRANDA SEYYANEN ARTIŞLAR VAR

Emekliler için maaş artış maratonu Haziran ayı ile birlikte başlayacak. Seçimlerden sonra toplanacak olan Meclis ve kurulacak hükümet düzenlemeleri çıkartacak. İlk düzenleme SSK ve Bağ-Kur emeklileri için olacak. Nisan ayında taban emekli maaşı 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya çıkartılmıştı.

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Emekli ve memur maaşlarına zam müjdesi geldi! Yeni oran duyuruldu, 7. 500 - 8.000 - 9.000 TL maaş alanlar için hesaplandı! Refah payı ve seyyanen...

ASGARİ ÜCRET YENi REKORUNU KIRACAK: YENİ DÜZENLEMELER GELİYOR...

Haziran ile birlikte 7 bin 500 TL'nin üzerinde maaş alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için seyyanen bir artış gündeme gelecek. Maaş miktarına göre yapılacak artışla emekliler için bir refah payı da oluşturulacak.

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Emekli ve memur maaşlarına zam müjdesi geldi! Yeni oran duyuruldu, 7. 500 - 8.000 - 9.000 TL maaş alanlar için hesaplandı! Refah payı ve seyyanen...

Buna göre 7.500 TL ile 10.000 TL arasından başlayarak 10 bin-15 bin TL arası, 15 bin-20 bin TL arası ve 20 bin TL üzeri aylıklar için ayrı ayrı artışlar gerçekleştirilecek. Artışların seyyanen olması bekleniyor. Ancak oransal da yapılabilir.

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Emekli ve memur maaşlarına zam müjdesi geldi! Yeni oran duyuruldu, 7. 500 - 8.000 - 9.000 TL maaş alanlar için hesaplandı! Refah payı ve seyyanen...

Burada en düşük emekli maaşı 7500 TL'nin ve 2000 bin TL olan bayram ikramiyesi için çalışmalar yapılıyor. Detaylar yeni Kabinenin açıklanması netleşmeye başlayacak.