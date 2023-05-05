05 Mayıs 2023, Cuma
Emekli ve memur maaş zammı hesaplandı! Müjdeli haber geldi, yeni zam oranı kesinleşti! 7.500 - 8.500 - 9.000 TL maaş... İşte noktası virgülüne yeni maaşlar...
Emekli ve memur maaşları için yeni zam oranları yakından takip ediliyor. Maaş zammı için belirleyici etken olan enflasyon oranları için açıklama geldi. Nisan ayı enflasyon oranı yüzde 2,39 oldu. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için nihai zam oranı ise 6 aylık oranın belirlenmesinin ardından belli olacak. Nisan ayı verisi ile SGK ve Bağ-Kur emeklisi için zam oranı yüzde 15,21 olurken, memur ve memur emeklisi için bu oran yüzde 13,08 olarak hesaplandı. Emekliler tarafından güncel maaş hesaplamaları yakından takip ediliyor. İşte, noktası virgülüne hesaplamalar!
Giriş Tarihi: 05.05.2023 17:21 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 17:21
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