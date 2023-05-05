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Haberler Galeri Emekli ve memur maaş zammı hesaplandı! Müjdeli haber geldi, yeni zam oranı kesinleşti! 7.500 - 8.500 - 9.000 TL maaş... İşte noktası virgülüne yeni maaşlar...

Emekli ve memur maaş zammı hesaplandı! Müjdeli haber geldi, yeni zam oranı kesinleşti! 7.500 - 8.500 - 9.000 TL maaş... İşte noktası virgülüne yeni maaşlar...

Emekli ve memur maaşları için yeni zam oranları yakından takip ediliyor. Maaş zammı için belirleyici etken olan enflasyon oranları için açıklama geldi. Nisan ayı enflasyon oranı yüzde 2,39 oldu. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için nihai zam oranı ise 6 aylık oranın belirlenmesinin ardından belli olacak. Nisan ayı verisi ile SGK ve Bağ-Kur emeklisi için zam oranı yüzde 15,21 olurken, memur ve memur emeklisi için bu oran yüzde 13,08 olarak hesaplandı. Emekliler tarafından güncel maaş hesaplamaları yakından takip ediliyor. İşte, noktası virgülüne hesaplamalar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.05.2023 17:21 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 17:21
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Emekli ve memur maaş zammı hesaplandı! Müjdeli haber geldi, yeni zam oranı kesinleşti! 7.500 - 8.500 - 9.000 TL maaş... İşte noktası virgülüne yeni maaşlar...

Emekli ve memur maaşları için belirleyici olan enflasyon oranları için 4. veri belli oldu. Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında bulunanlar için kesin zam oranı ise 6 aylık enflasyon rakamları ile belirlenecek. Hal böyle olunca, "4 aylık emekli maaş zammı ne kadar? Emekli Temmuz en düşük maaş ne kadar, kaç TL olacak?" sorularının cevapları sorgulanıyor. İşte, güncel maaş hesaplamaları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli ve memur maaş zammı hesaplandı! Müjdeli haber geldi, yeni zam oranı kesinleşti! 7.500 - 8.500 - 9.000 TL maaş... İşte noktası virgülüne yeni maaşlar...

NİSAN 2023 ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Nisan ayı enflasyon oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Nisan ayında aylık bazda yüzde 2,39, yıllık bazda ise yüzde 43,68 olarak kayıtlara geçti.

Yıllık enflasyonda bu rakam son 15 ayın en düşük seviyesi olarak dikkat çekerken, milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak Temmuz zammı için kritik bir veri daha geride kalmış oldu.

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Emekli ve memur maaş zammı hesaplandı! Müjdeli haber geldi, yeni zam oranı kesinleşti! 7.500 - 8.500 - 9.000 TL maaş... İşte noktası virgülüne yeni maaşlar...

6 AYLIK EMEKLİ ZAMMI İÇİN SADECE 2 ENFLASYON VERİSİ KALDI

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası kesinlik kazanacak. Emekli maaşları Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere her yıl 2 defa 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor.

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Emekli ve memur maaş zammı hesaplandı! Müjdeli haber geldi, yeni zam oranı kesinleşti! 7.500 - 8.500 - 9.000 TL maaş... İşte noktası virgülüne yeni maaşlar...

MEMUR ZAMMI, ENFLASYON FARKI VE TOPLU SÖZLEŞME İLE BELİRLENİYOR

Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı toplamı kadar her yılda Ocak-Temmuz dönemi olmak üzere 2 kez zam alıyor. Memur enflasyon farkı, bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammı üzerinde 6 aylık enflasyon kadar oluyor.

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Emekli ve memur maaş zammı hesaplandı! Müjdeli haber geldi, yeni zam oranı kesinleşti! 7.500 - 8.500 - 9.000 TL maaş... İşte noktası virgülüne yeni maaşlar...

Ocak 2023 döneminde memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yüzde 8 ile belirlenmişti. Temmuz 2023 döneminde ise toplu sözleşme zammı yüzde 6 oldu. Yani yüzde 8'in üzerindeki 6 aylık enflasyon oranına yeni yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı eklenerek 6 aylık memur zammı belirlenecek. Bu rakamlara refah payı dahil değil.