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Haberler Galeri Emekli seyyanen zamlı yeni maaş tablosu çıktı! % 30-45 arası artış hesaplandı! SSK, Bağkur ve EYT'li 7.500 üzeri maaş alanlar...

Emekli seyyanen zamlı yeni maaş tablosu çıktı! % 30-45 arası artış hesaplandı! SSK, Bağkur ve EYT'li 7.500 üzeri maaş alanlar...

Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında zam uygulanacak. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları maaş zammında belirleyici etken olurken, eklenecek refah payı ve seyyanen artış miktarı merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşlarına yapılacak zam için müjdeleri sıralamıştı. En düşük memur emekli maaşının 22.000 TL seviyesine çıkarılmasının artından maaş zammına yönelik yeni gelişmeler merakla takip ediliyor. Diğer yandan kademeli artış da gündem de olan konular arasında yer alıyor. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte emekli Temmuz maaş zammı için son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2023 16:55 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 16:58
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Emekli seyyanen zamlı yeni maaş tablosu çıktı! yüzde % 30-45 arası artış hesaplandı! SSK, Bağkur ve EYT’li 7.500 üzeri maaş alanlar...

Temmuz ayına sayılı günler kala emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, en düşük memur maaşının 22.000 TL olacağı müjdesini vermişti. Hal böyle olunca, gözler emekli maaşlarına yapılacak zam oranına çevrildi. "Emekli maaş zammı ne kadar olacak? Zamlı en düşük emekli maaşı kaç TL oldu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, emekli maaş zammı için detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli seyyanen zamlı yeni maaş tablosu çıktı! yüzde % 30-45 arası artış hesaplandı! SSK, Bağkur ve EYT’li 7.500 üzeri maaş alanlar...

Seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte gündem ekonomi olacak. Bir yandan bütçe hazırlıkları sürerken bir yandan da milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak yasalar bir bir devreye alınacak.

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Emekli seyyanen zamlı yeni maaş tablosu çıktı! yüzde % 30-45 arası artış hesaplandı! SSK, Bağkur ve EYT’li 7.500 üzeri maaş alanlar...

Seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye'de milyonları ilgilendiren düzenlemeler devreye girecek. Ardından Temmuz ayı ile birlikte emeklilerin ve memurların maaş zamları ortaya çıkacak. Haziran ayı ile birlikte yeni asgari ücretin de belirlenmesi bekleniyor.

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Emekli seyyanen zamlı yeni maaş tablosu çıktı! yüzde % 30-45 arası artış hesaplandı! SSK, Bağkur ve EYT’li 7.500 üzeri maaş alanlar...

Yeni kabinenin oluşması ve ekonomi yönetiminin belirlenmesiyle birlikte ekonomide hızlı bir dönüşüm de yaşanacak. Öncelikle 2024 yılı bütçesinin hazırlıkları başlarken Orta Vadeli Program ve enflasyon ile mücadelede alınacak tedbirler devreye girecek.

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Emekli seyyanen zamlı yeni maaş tablosu çıktı! yüzde % 30-45 arası artış hesaplandı! SSK, Bağkur ve EYT’li 7.500 üzeri maaş alanlar...

Sanayi, turizm, enerji, ihracat gibi alanlarda çalışmalar devam ederken bir yandan da dar ve sabit gelirliler için sosyal politikalar devreye alınacak. Bu noktada Haziran ayı ile birlikte düzenlemeler peş peşe Meclis'e gönderilecek.