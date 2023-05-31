Emekli seyyanen zamlı yeni maaş tablosu çıktı! % 30-45 arası artış hesaplandı! SSK, Bağkur ve EYT'li 7.500 üzeri maaş alanlar...

Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında zam uygulanacak. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları maaş zammında belirleyici etken olurken, eklenecek refah payı ve seyyanen artış miktarı merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşlarına yapılacak zam için müjdeleri sıralamıştı. En düşük memur emekli maaşının 22.000 TL seviyesine çıkarılmasının artından maaş zammına yönelik yeni gelişmeler merakla takip ediliyor. Diğer yandan kademeli artış da gündem de olan konular arasında yer alıyor. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte emekli Temmuz maaş zammı için son gelişmeler!