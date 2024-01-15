15 Ocak 2024, Pazartesi
Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur emeklisine müjde! Miktar yükseldi! 15.000 TL nakit verilecek! En yüksek...
SSK Bağkur'luya müjde verildi! Maaşa ek olarak verilen ödemeler güncellendi. 2024 yılı itibarıyla emekli maaşlarına yapılan zamlar, bankalar arasındaki emekli promosyon kampanyalarını hareketlendirdi. Bu dönemde, emeklilere ek gelir sağlayan banka promosyonları, emekliler arasında büyük ilgi görmeye başladı. Peki, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte yeni ödeme tutarları...
Giriş Tarihi: 15.01.2024 06:04 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 06:39
- 1
- 16
- 2
- 16
- 3
- 16
- 4
- 16
- 5
- 16