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Haberler Galeri Emekli PROMOSYONUNDA 23.000 TL EŞİĞİ! Bankalar hazırlıklara BAŞLADI! SSK, BAĞ-KUR, EYT... 2023 Ocak hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emekli PROMOSYONUNDA 23.000 TL EŞİĞİ! Bankalar hazırlıklara BAŞLADI! SSK, BAĞ-KUR, EYT... 2023 Ocak hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emekli promosyon tutarları 2023 memur maaş oranlarının belli olmasıyla birlikte güncellendi. EYT düzenlemesinin yasalaşması ile birlikte 2 milyonu aşkın kişi emekli olacak. Bankalar EYT hazırlığına başladı. EYT ile emekli olacaklar için hazırlanan promosyon kampanyalarında 23 bin TL rakamı konuşuluyor. Peki 2023 Ocak hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.01.2023 21:02 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 21:06
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Emekli PROMOSYONUNDA 23.000 TL EŞİĞİ! Bankalar hazırlıklara BAŞLADI! SSK, BAĞ-KUR, EYT... 2023 Ocak hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

EYT yasasının Meclis'e gelmesi beklenirken bir yandan da gözler emekli promosyonlarına çevrildi. EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla birlikte milyonlarca kişi emekli olacak. Bir yandan da 2023 memur ve emekli maaş zam oranlarının belli olmasıyla birlikte bankalar promosyon ödemelerini güncelledi. Peki 2023 Ocak hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli PROMOSYONUNDA 23.000 TL EŞİĞİ! Bankalar hazırlıklara BAŞLADI! SSK, BAĞ-KUR, EYT... 2023 Ocak hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

23 BİN TL TAHMİNİ

EYT yasası ile birlikte milyonlarca kişinin emekli olması beklenirken bir yandan da en çok merak edilen konulardan biri emekli promosyonları oldu. 7.500 TL'ye kadar yükselen emekli promosyonun 23 bin TL'ye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.

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Emekli PROMOSYONUNDA 23.000 TL EŞİĞİ! Bankalar hazırlıklara BAŞLADI! SSK, BAĞ-KUR, EYT... 2023 Ocak hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Kulislerde dolaşan bilgiye göre, bankalar 23 bin liraya varan promosyon ödemesi yapmaya hazırlanıyor. Bu rakamlar iddia olup her emekli maaşına göre promosyon ödeme tutarları da farklılık göstermektedir.

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Emekli PROMOSYONUNDA 23.000 TL EŞİĞİ! Bankalar hazırlıklara BAŞLADI! SSK, BAĞ-KUR, EYT... 2023 Ocak hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

BANKALARDA EYT HAZIRLIĞI

Emekliye bankalardan yüksek promosyon fırsatı sunuluyor. Bir yanda bankalar emekli maaşlarını taşıyanlara promosyon verirken diğer yanda mevcut müşterisini kaybetmek istemeyen bankalar, promosyon rakamını güncelliyor.

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Emekli PROMOSYONUNDA 23.000 TL EŞİĞİ! Bankalar hazırlıklara BAŞLADI! SSK, BAĞ-KUR, EYT... 2023 Ocak hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Şimdi ise bankalarda EYT ile emekli olacaklar için promosyon hazırlıkları başladı.