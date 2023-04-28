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Haberler Galeri Emekli Promosyonlarına Mayıs zammı! Net 14.500 TL cepte! 4A, 4B, 4C, EYT'li çift haneli ek ödeme alacak! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Garanti…

Emekli Promosyonlarına Mayıs zammı! Net 14.500 TL cepte! 4A, 4B, 4C, EYT'li çift haneli ek ödeme alacak! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Garanti…

Emekli promosyonlarına mayıs zammı geldi! 4A, 4B, 4C, EYT'li çift haneli ek ödeme alacak. En düşük emekli aylıklarına gelen düzenleme ile birlikte 7.500 TL alan biri 7.000 TL'lik promosyon ile birlikte tek seferlik 14.500 TL'yi cebe atacak. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte banka banka maaşa göre fiyat listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2023 23:11 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 23:11
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Emekli Promosyonlarına Mayıs zammı! Net 14.500 TL cepte! 4A, 4B, 4C, EYT’li çift haneli ek ödeme alacak! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Garanti…

Emekli promosyonlarında en düşük maaşın 7.500 TL'ye ulaşmasıyla birlikte bankaların rekabeti iyice kızıştı. Mayıs ayına sayılı günler kala gözler bankalara çevrildi. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? En yüksek promosyon veren banka hangisi? İşte Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Garanti…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli Promosyonlarına Mayıs zammı! Net 14.500 TL cepte! 4A, 4B, 4C, EYT’li çift haneli ek ödeme alacak! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Garanti…

Taban aylık düzenlemesinden yararlanan, yani aylık ödemesi 7 bin 500 liraya yükselen emekliler, 7.500- 10.000 lira maaş aralığı için belirlenen promosyon tutarını alma imkanı elde etti. Daha önce 3.500-7.500 lira maaş aralığından promosyon alan emeklilere, böylece bu ödemesini yükseltme yolu açılmış oldu.

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Emekli Promosyonlarına Mayıs zammı! Net 14.500 TL cepte! 4A, 4B, 4C, EYT’li çift haneli ek ödeme alacak! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Garanti…

MAYIS AYI PROMOSYON ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?

Henüz bankalar tarafından ödemeler netleşmedi. Yeni ödeme miktarları netleştiğinde haberimizde olacaktır...

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Emekli Promosyonlarına Mayıs zammı! Net 14.500 TL cepte! 4A, 4B, 4C, EYT’li çift haneli ek ödeme alacak! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Garanti…

NASIL YARARLANILACAK?

Promosyonunu artırmak isteyen emekliler, ilk maaş ödemesinin ardından bankasından promosyon tutarındaki artışı yansıtmasını isteyebilecek ya da bankasını değiştirebilecek. Bunun için kalan sürenin parasını iade etmek gerekecek.

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Emekli Promosyonlarına Mayıs zammı! Net 14.500 TL cepte! 4A, 4B, 4C, EYT’li çift haneli ek ödeme alacak! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Garanti…

NE KADAR İADE EDİLECEK?

İade tutarı hesaplanırken alınmış olan promosyon tutarı 36'ya bölünecek. Çıkan tutar, taahhüdün bitimine kalan ay sayısıyla çarpılacak. Örneğin; 3.500 lira alan promosyon alan ve taahhüdünün bitimine 33 ay kalan bir kişi 3.208,33 lira iade edecek.