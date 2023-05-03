Emekli prim - gün tablosu hesaplandı! 48-49-54-55 yaş olanlar dikkat! Prime göre yeniden listelendi! 4A, 4B ve 4C emeklileri...

EYT düzenlemesi sonrasında emeklilik sistemi için atılacak yeni adımlar yakından takip ediliyor. Sistem ile emeklilik yaşında değişim olması bekleniyor. Bağ-Kur prim eşitlemesi ve kadınların çocuk sayılarına göre emeklilik yaşında esneme gibi konularında masada olması bekleniyor. Diğer yandan SSK ve Bağ-Kur prim eşitlemesi düzenlemesi ve 8 Eylül 1999-2008 yılları arasında sigorta girişi olanlar için kademeli emeklilik formülü gibi konularında masaya gelmesi bekleniyor. Konu hakkında gelişmeler ise yakından takip ediliyor. İşte yeni emeklilik sistemi hakkında gelişmeler!