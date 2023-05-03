03 Mayıs 2023, Çarşamba
Emekli prim - gün tablosu hesaplandı! 48-49-54-55 yaş olanlar dikkat! Prime göre yeniden listelendi! 4A, 4B ve 4C emeklileri...
EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni emeklilik sistemi için açıklamaları sonrasında detaylar merak ediliyor. Erdoğan, yeni emeklilik sistemi düzenlemesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimatını verdi. Düzenlemenin içerisinde Bağ-Kur prim eşitleme, kadınların emeklilik yaşında esneme ve ev hanımlarına prim desteği gibi maddelerin yer alması bekleniyor. Böylelikle erken yaşta emekliliğin önü açılmış olacak. İşte, emeklilik prim ve gün tablosu için detaylar!
Giriş Tarihi: 03.05.2023 18:56 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 19:24
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