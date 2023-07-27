HaberlerGaleriEmekli, memurlara 6 aylık enflasyon ayarı! Merkez tahminiyle ocak zammı şekilleniyor! En düşük maaşa %24.45'lik zam! 22.000, 23.000 TL alanlar...
Emekli, memurlara 6 aylık enflasyon ayarı! Merkez tahminiyle ocak zammı şekilleniyor! En düşük maaşa %24.45'lik zam! 22.000, 23.000 TL alanlar...
Milyonlarca memur ve memur emeklisi, 2024 Ocak ayında yapılacak maaş artışını öğrenmek için toplu sözleşme görüşmelerine odaklandı. Merkez Bankası'nın yıl sonu TÜFE tahmini, enflasyon farkı için ipucu oldu. Öğretmen, polis, avukat, hemşire maaş hesabını değiştirecek ipucu haberimizde. İşte detayları...