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Haberler Galeri Emekli, memurlara 6 aylık enflasyon ayarı! Merkez tahminiyle ocak zammı şekilleniyor! En düşük maaşa %24.45'lik zam! 22.000, 23.000 TL alanlar...

Emekli, memurlara 6 aylık enflasyon ayarı! Merkez tahminiyle ocak zammı şekilleniyor! En düşük maaşa %24.45'lik zam! 22.000, 23.000 TL alanlar...

Milyonlarca memur ve memur emeklisi, 2024 Ocak ayında yapılacak maaş artışını öğrenmek için toplu sözleşme görüşmelerine odaklandı. Merkez Bankası'nın yıl sonu TÜFE tahmini, enflasyon farkı için ipucu oldu. Öğretmen, polis, avukat, hemşire maaş hesabını değiştirecek ipucu haberimizde. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.07.2023 19:14 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 19:14
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Emekli, memurlara 6 aylık enflasyon ayarı! Merkez tahminiyle ocak zammı şekilleniyor! En düşük maaşa %24.45’lik zam! 22.000, 23.000 TL alanlar...

Toplu sözleşme maratonu öncesi 6.5 milyon memur ve emekli, ocak ayı için beklediği artışa dair ipucunu aldı. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini, ocak artışına eklenecek enflasyon farkı hakkında bilgi verdi. 1 Ağustos'ta başlayacak olan 7. Toplu İş Sözleşmesi ve enflasyonun yönü maaşları şekillendirecek. İşte konuya ilişkin merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli, memurlara 6 aylık enflasyon ayarı! Merkez tahminiyle ocak zammı şekilleniyor! En düşük maaşa %24.45’lik zam! 22.000, 23.000 TL alanlar...

Memurların ve memur emeklilerinin toplu sözleşmeyle belirlenecek Ocak artışına eklenecek enflasyon farkının ne kadar olabileceği Merkez Bankası'nın dün açıkladığı yıl sonu enflasyon tahminiyle şekillendi. Ancak kim ne kadar alacak ve yeni maaşlar nasıl belirlenecek henüz netlik kazanmadı. İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi'den Çığıl Ön Yener'in haberine göre memur ve memur emeklisinin 2024 Ocak zammına ilişkin ipuçları...

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Emekli, memurlara 6 aylık enflasyon ayarı! Merkez tahminiyle ocak zammı şekilleniyor! En düşük maaşa %24.45’lik zam! 22.000, 23.000 TL alanlar...

HANGİ DURUMDA VERİLİYOR?

Memurların ve memur emeklilerinin maaşlarına, Ocak ayında, toplu sözleşme kapsamında belirlenecek zam oranı yansıtılacak. Ayrıca bir enflasyon farkı da söz konusu olacak.

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Emekli, memurlara 6 aylık enflasyon ayarı! Merkez tahminiyle ocak zammı şekilleniyor! En düşük maaşa %24.45’lik zam! 22.000, 23.000 TL alanlar...

Bir önceki toplu sözleşmede 2023'ün ikinci yarısı için zam oranı yüzde 6 olarak belirlenmişti. Bu kapsamda bu yılın ikinci yarısında enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı üzerinden enflasyon farkı verilecek.

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Emekli, memurlara 6 aylık enflasyon ayarı! Merkez tahminiyle ocak zammı şekilleniyor! En düşük maaşa %24.45’lik zam! 22.000, 23.000 TL alanlar...

NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası, 2023 yılı sonu enflasyon tahminini yüzde 58 olarak açıkladı. Bu tahmine göre 2023'ün ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 31.92 olarak gerçekleşecek.