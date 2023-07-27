Emekli, memurlara 6 aylık enflasyon ayarı! Merkez tahminiyle ocak zammı şekilleniyor! En düşük maaşa %24.45’lik zam! 22.000, 23.000 TL alanlar...

Memurların ve memur emeklilerinin toplu sözleşmeyle belirlenecek Ocak artışına eklenecek enflasyon farkının ne kadar olabileceği Merkez Bankası'nın dün açıkladığı yıl sonu enflasyon tahminiyle şekillendi. Ancak kim ne kadar alacak ve yeni maaşlar nasıl belirlenecek henüz netlik kazanmadı. İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi'den Çığıl Ön Yener'in haberine göre memur ve memur emeklisinin 2024 Ocak zammına ilişkin ipuçları...