HaberlerGaleriEmekli Mart ayında kazançlı çıkacak! EYT'li, SSK, Bağkur ve 4C'li yararlanacak! 7.500 - 10.000 - 12.500 TL ÖDEME! Zamlı yeni tablo...
Emekli Mart ayında kazançlı çıkacak! EYT'li, SSK, Bağkur ve 4C'li yararlanacak! 7.500 - 10.000 - 12.500 TL ÖDEME! Zamlı yeni tablo...
Milyonlarca emekli Ocak ayında maaşlarına yüzde 30 zam aldı. Diğer yandan prim EYT düzenlemesi ile yeni emekli olacak vatandaşlar promosyon ve ikramiye ödemelerinden yararlanacak. Bankalar promosyon miktarlarını belirli aralıklarla güncelliyor. Mart ayının gelmesi ve EYT düzenlemesinin Meclis'e gelmesinin ardından promosyon ödeme miktarları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, emeklilerin zamlı promosyon ödeme miktarları...