Emekli maaşına %13,18 AYARI | Temmuz zammı netleşiyor! 6.224-6.175-6.896 TL! SSK, BAĞ-KUR... İşte yeni hesap

Emekli ve memurlara 2023 itibarıyla gelen yüzde 30'luk zammın ardından beklene ara zam için veriler netleşiyor. 2 aylık enflasyon verisi açıklanırken Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre 3 aylık enflasyon farkı yüzde 13,18 olarak hesaplandı. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren emekli enflasyon farkına göre ara zammında yeni hesap yapıldı. İşte SSK, BAĞ-KUR temmuz zam tahmini...