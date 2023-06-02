02 Haziran 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Emekli maaş ve zam takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Tahsis numarası 0 ,2 ,4, 5, 6, 8 olanlar: 7.500, 8.000, 8.750 TL maaş alanlar...

Emekli maaş ve zam takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Tahsis numarası 0 ,2 ,4, 5, 6, 8 olanlar: 7.500, 8.000, 8.750 TL maaş alanlar...

Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında zam uygulanacak. Kurban Bayramı öncesinde ikramiye ödemelerine yönelik detaylar merak edilirken, maaşların erken yatıp yatmayacağı da aranan konular arasında yer alıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşları tahsis numarasına göre hesaplara yatıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından maaşlara yönelik açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar için maaş takvimi!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2023 14:13
  • 1
  • 17
Emekli maaş ve zam takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Tahsis numarası 0 ,2 ,4, 5, 6, 8 olanlar: 7.500, 8.000, 8.750 TL maaş alanlar...

Emekli maaş takvimi için son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından emeklilerin maaş takvimi açıklanıyor. Kurban Bayramı öncesinde maaşların erken yatıp yatmayacağı merak ediliyor. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı için maaş takvimi araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, emekli maaş ve zam takvimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
Emekli maaş ve zam takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Tahsis numarası 0 ,2 ,4, 5, 6, 8 olanlar: 7.500, 8.000, 8.750 TL maaş alanlar...

2023 yılında Kurban Bayramının ilk günü Haziran ayının sonuna denk gelmektedir. Geçtiğimiz dini bayramlarda emekli maaşı ödemeleri, bayram tarihine göre öne çekilmişti.

  • 3
  • 17
Emekli maaş ve zam takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Tahsis numarası 0 ,2 ,4, 5, 6, 8 olanlar: 7.500, 8.000, 8.750 TL maaş alanlar...

Emekli maaşı ödemeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yatırılıyor. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda emekli maaşı ödemeleri 1 hafta önceden hesaplara aktarıldı.

  • 4
  • 17
Emekli maaş ve zam takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Tahsis numarası 0 ,2 ,4, 5, 6, 8 olanlar: 7.500, 8.000, 8.750 TL maaş alanlar...

EMEKLİ MAAŞLARI TAHSİS NUMARASINA GÖRE YATIRILIYOR

Normal şartlarda emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre yatırılmaktadır. SSK emeklilerinde ödeme takvimi şu şekilde;

Son rakamı 9 olanlar her ayın 17'sinde,

7 olanlar 18'inde,

5 olanlar 19'unda,

3 olanlar 20'sinde,

  • 5
  • 17
Emekli maaş ve zam takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Tahsis numarası 0 ,2 ,4, 5, 6, 8 olanlar: 7.500, 8.000, 8.750 TL maaş alanlar...

1 olanlar ayın 21'inde,

8 olanlar 22'sinde,

6 olanlar 23'ünde,