Emekli maaş ve zam takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Tahsis numarası 0 ,2 ,4, 5, 6, 8 olanlar: 7.500, 8.000, 8.750 TL maaş alanlar...

Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında zam uygulanacak. Kurban Bayramı öncesinde ikramiye ödemelerine yönelik detaylar merak edilirken, maaşların erken yatıp yatmayacağı da aranan konular arasında yer alıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşları tahsis numarasına göre hesaplara yatıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından maaşlara yönelik açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar için maaş takvimi!