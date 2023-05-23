Emekli maaş ve ikramiyesine müjde geldi! Başkan Erdoğan duyurdu! Kurban ve Ramazan bayram ikramiyesi artacak! 7.500 TL maaş, 2000 TL...

Emekli maaşlarına yapılacak yeni zam oranları merak ediliyor. En düşük emekli maaşı 7.500, ikramiye ödemeleri ise 2.000 TL olarak açıklanmıştı. Başkan Erdoğan:"En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık. Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz" açıklamasında bulundu. Hal böyle olunca,"Emekli bayram ikramiyelerine zam mı gelecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, açıklamanın detayları...