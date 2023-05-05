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Haberler Galeri Emekli maaş takvimi belli oldu 2023! O tarihte hesaplarda olacak! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar...

Emekli maaş takvimi belli oldu 2023! O tarihte hesaplarda olacak! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar...

Emekli maaş takvimi için detaylar merak ediliyor. Geçtiğimiz ay bayram olması nedeniyle maaşlar erken tarihte hesaplara yatmıştı. Hal böyle olunca, maaşların hangi tarihte hesaplarda olacağı merak ediliyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşları tahsis numarasına göre hesaplara yatıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından takvim duyuruluyor. Peki, emekli maaşları hangi tarihte hesaplara yatacak? Emekli maaş takvimi belli oldu mu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.05.2023 16:41
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Emekli maaş takvimi belli oldu 2023! O tarihte hesaplarda olacak! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar...

Emekli maaş takvimi için detaylar merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından emekli maaş takvimi duyuruluyor. EYT, SSK, Bağkur maaşlarının ödeme tarihleri arama motorlarında sorgulanıyor. Mayıs ayı takviminde değişiklik olacak mı merak konusu oldu. İşte, SSK, Bağ-Kur ve EYT'li maaş takvim!

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Emekli maaş takvimi belli oldu 2023! O tarihte hesaplarda olacak! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar...

TAHSİS NUMARASINA GÖRE EMEKLİ MAAŞ GÜNLERİ 2023

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

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Emekli maaş takvimi belli oldu 2023! O tarihte hesaplarda olacak! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar...

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

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Emekli maaş takvimi belli oldu 2023! O tarihte hesaplarda olacak! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar...

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

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Emekli maaş takvimi belli oldu 2023! O tarihte hesaplarda olacak! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar...

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,