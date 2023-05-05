Emekli maaş takvimi belli oldu 2023! O tarihte hesaplarda olacak! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar...

Emekli maaş takvimi için detaylar merak ediliyor. Geçtiğimiz ay bayram olması nedeniyle maaşlar erken tarihte hesaplara yatmıştı. Hal böyle olunca, maaşların hangi tarihte hesaplarda olacağı merak ediliyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşları tahsis numarasına göre hesaplara yatıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından takvim duyuruluyor. Peki, emekli maaşları hangi tarihte hesaplara yatacak? Emekli maaş takvimi belli oldu mu?