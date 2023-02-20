Emekli maaş tablosu sil baştan güncellendi! İlk oran açıklandı, SSK'lı 6.093, memur emeklisine 7.901 TL! İntibak, ek zam, enflasyon, refah payı...

Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ve Ocak ayında olmak üzere yılda iki kez zam uygulanıyor. Şubat ayının sonuna geldiğimiz dönemde Temmuz ayında maaşlara ne kadar zam uygulanacağı merak ediliyor. TCMB tarafından açıklanan beklenti anketi sonrasında maaş hesaplamaları sil baştan güncelledi. Ocak ayında en düşük emekli maaşı 5.500 TL olarak belirlendi. SSK, Bağkur ve memur emeklileri için yapılacak zam oranı için detaylar merak ediliyor. İşte, emekli maaş tablosu için detaylar!