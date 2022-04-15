🔊Emekli bayram ikramiyesi zamlı olarak mı yatacak! 🔔Emekliye bayramdan sonra zam var mı? 👉2.000 TL bayram ikramiyesi olacak mı?

Ekonomi gündeminden düşmeyen konular arasında emekli bayram ikramiyesi yer alıyor ve zamlı olarak yatıp yatmayacağı merak ediliyor. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren emekli bayram ikramiyesi 1.100 TL olarak hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nda olmak üzere yılda iki kez hesaplara yatırılıyordu. 2022 asgari ücret ve diğer haklara yapılan artışla birlikte ikramiyelerde de yükseliş yapılıp yapılmayacağı öğrenilmek isteniyor ve son gelişmeler yakından takip ediliyor. Bir yandan da sosyal medyada dolaşan emekliye bayramdan sonra zam iddiaları da yer alıyor. Peki 2.000 TL bayram ikramiyesi olacak mı?

Giriş Tarihi: 15.04.2022 12:22 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 12:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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