e-Devlet'ten başvurana 1.100 TL verilecek! 2 hafta içinde hesaba yatıyor! Aile Destek ödemesi şartları...

Ağustos ayı Aile Destek parası ödeme tarihleri vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Devlet tarafından maddi durumu olmayan ailelere maddi destek sağlanıyor. Başvuruları e-Devlet'ten alınan Aile Destek paketinin Temmuz ayı ödemeleri geçtiğimiz günlerde yatmaya başladı. Şimdi ise gözler Ağustos ayına çevrildi. Peki Ağustos ayı Aile Destek parası zamlı mı yatacak? 2023 Aile Destek parası başvuru nasıl yapılır? İşte, haberin detayları...