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Haberler Galeri e-Devlet'ten başvurana 1.100 TL verilecek! 2 hafta içinde hesaba yatıyor! Aile Destek ödemesi şartları...

e-Devlet'ten başvurana 1.100 TL verilecek! 2 hafta içinde hesaba yatıyor! Aile Destek ödemesi şartları...

Ağustos ayı Aile Destek parası ödeme tarihleri vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Devlet tarafından maddi durumu olmayan ailelere maddi destek sağlanıyor. Başvuruları e-Devlet'ten alınan Aile Destek paketinin Temmuz ayı ödemeleri geçtiğimiz günlerde yatmaya başladı. Şimdi ise gözler Ağustos ayına çevrildi. Peki Ağustos ayı Aile Destek parası zamlı mı yatacak? 2023 Aile Destek parası başvuru nasıl yapılır? İşte, haberin detayları...

Giriş Tarihi: 08.08.2023 06:36 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 06:37
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e-Devlet’ten başvurana 1.100 TL verilecek! 2 hafta içinde hesaba yatıyor! Aile Destek ödemesi şartları...

Ağustos ayı Aile Destek parası ödeme tarihleri vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Devlet tarafından maddi durumu olmayan ailelere maddi destek sağlanıyor. Başvuruları e-Devlet'ten alınan Aile Destek paketinin Temmuz ayı ödemeleri geçtiğimiz günlerde yatmaya başladı. Şimdi ise gözler Ağustos ayına çevrildi. Peki Ağustos ayı Aile Destek parası zamlı mı yatacak? 2023 Aile Destek parası başvuru nasıl yapılır? İşte, haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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e-Devlet’ten başvurana 1.100 TL verilecek! 2 hafta içinde hesaba yatıyor! Aile Destek ödemesi şartları...

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMESİ UZATILDI MI?

Aile Destek Paketi ödemeleri uzatıldı. Konuya ilişkin Başkan Erdoğan, "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullanmıştı.

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e-Devlet’ten başvurana 1.100 TL verilecek! 2 hafta içinde hesaba yatıyor! Aile Destek ödemesi şartları...

AİLE DESTEK ÖDEMELERİNE ZAM GELECEK Mİ?

Aile Destek Programı ödemelerinin tutarıyla ilgili ise henüz bir güncelleme kararı alınmadı. Aile Destek ödemelerine yapılacak zamma ilişkin olarak resmi bir açıklama geldiği takdirde haberimiz güncellenecektir.

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e-Devlet’ten başvurana 1.100 TL verilecek! 2 hafta içinde hesaba yatıyor! Aile Destek ödemesi şartları...

AĞUSTOS AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Aile destek yardımı ağustos ayı ödeme tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ağustos ayı ödemelerinin ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılması bekleniyor.

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e-Devlet’ten başvurana 1.100 TL verilecek! 2 hafta içinde hesaba yatıyor! Aile Destek ödemesi şartları...

DESTEK ÖDEMELERİ ZAMLANDI MI?

Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL