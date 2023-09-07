e-Devlet’ten başvuran herkese veriliyor! Tutarlar yenilendi, hesaplara o tarihte yatacak! Evde bakım, 65 yaş, engelli aylığı, Aile destek...

İşte, memur maaş katsayısında Ocak ayında yaşanması beklenen değişimin sosyal yardımlara yansımaları…

65 YAŞ AYLIĞI

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen aylığa her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısında yaşanan artış yansıtılıyor. Halen 65 yaş aylığı alanlara 2 bin 348 lira aylık ödeme yapılırken; bu tutar tahmin gerçekleşirse Ocak ayında 3 bin 360 liraya çıkacak. 65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Halen kişi başına düşen gelir 3 bin 800 lira 77 kuruşun altındaysa 65 yaş aylığından yararlanılabiliyor. Bu tutar da Ocak ayında asgari ücretteki artışla değişecek.