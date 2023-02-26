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Haberler Galeri E-devlet'ten adınızı soyadınızı kontrol edin! 4 bin 336 TL olarak ödenecek! Listede olanlara nakit ödeme! TCKN numarasına göre...

E-devlet'ten adınızı soyadınızı kontrol edin! 4 bin 336 TL olarak ödenecek! Listede olanlara nakit ödeme! TCKN numarasına göre...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere destek ödemeleri yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşı yatan iller bölgelere göre farklılık gösteriyor. Evde bakım maaşı ocak ayı itibarıyla 4. bin 336 TL'te yükselmişti. Evde bakım maaşı sorgulama e-Devlet üzerinden yapılabildiği gibi, SMS ile de öğrenilebiliyor. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte evde bakım maaşı için son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.02.2023 21:48
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E-devlet’ten adınızı soyadınızı kontrol edin! 4 bin 336 TL olarak ödenecek! Listede olanlara nakit ödeme! TCKN numarasına göre...

"Evde bakım maaşı ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşı ocak ayı itibarıyla 4. bin 336 TL'te yükselmişti. Şubat ayının ortalarında evde bakım maaşı sorgulamaları hız kazandı. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Şubat bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama

GALERİ DEVAM EDİYOR
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E-devlet’ten adınızı soyadınızı kontrol edin! 4 bin 336 TL olarak ödenecek! Listede olanlara nakit ödeme! TCKN numarasına göre...

EVDE BAKIM MAAŞI ŞUBAT 2023 YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Şubat ayı evde bakım maaşı ödemeleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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E-devlet’ten adınızı soyadınızı kontrol edin! 4 bin 336 TL olarak ödenecek! Listede olanlara nakit ödeme! TCKN numarasına göre...

2023 yılında evde bakım maaşı zamlanarak 4 bin 336 TL'ye yükseldi. Her ay ödenen maaşlar, Şubat ayının 15 ile 28'i arasında hesaplara aktarılması bekleniyor.

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E-devlet’ten adınızı soyadınızı kontrol edin! 4 bin 336 TL olarak ödenecek! Listede olanlara nakit ödeme! TCKN numarasına göre...

Ödeme tarihleri, illere göre değişkenlik gösterebiliyor. Şubat ayı ödemeleri en geç 28'ine kadar yatırılacak.

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E-devlet’ten adınızı soyadınızı kontrol edin! 4 bin 336 TL olarak ödenecek! Listede olanlara nakit ödeme! TCKN numarasına göre...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA BİLGİLERİ

Evde bakım yardımı alanlar ödemelerin yatıp yatmadığını iki şekilde sorgulayabilir. İlk olarak vatandaşlar e-Devlet kapısı üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile birlikte sağ üst bölümde bulunan arama kutucuğuna " "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazarak sorgulama yapabilirler. Karşınıza gelen ekranda maaş ödemeleriyle ilgili detaylar gözükür.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ