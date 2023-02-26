E-devlet'ten adınızı soyadınızı kontrol edin! 4 bin 336 TL olarak ödenecek! Listede olanlara nakit ödeme! TCKN numarasına göre...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere destek ödemeleri yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşı yatan iller bölgelere göre farklılık gösteriyor. Evde bakım maaşı ocak ayı itibarıyla 4. bin 336 TL'te yükselmişti. Evde bakım maaşı sorgulama e-Devlet üzerinden yapılabildiği gibi, SMS ile de öğrenilebiliyor. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte evde bakım maaşı için son gelişmeler!