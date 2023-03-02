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Haberler Galeri E-Devlet, SGK BAŞVURU EKRANI | 8 ADIMDA EYT’yi DEVREYE SOKUN! 2000 sigorta girişlilere emeklilik ipuçları! Başvurular nereye yapılacak?

E-Devlet, SGK BAŞVURU EKRANI | 8 ADIMDA EYT’yi DEVREYE SOKUN! 2000 sigorta girişlilere emeklilik ipuçları! Başvurular nereye yapılacak?

EYT yasası nihayete kavuştu. İlk etapta EYT düzenlemesi ile birlikte emeklilik hakkına kavuşan ilk ekip belli oldu. Bu sayede gerekli şartları tamamlayanlar emeklilik için başvuru sürecini adım adım öğrenmeye çalışıyor. Peki EYT'de emeklilik şartları neler? EYT'de yaş ve prim şartı ne? EYT'liler emekli olmak için nereye ve nasıl başvuru yapacak? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.03.2023 08:43 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 08:43
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E-Devlet, SGK BAŞVURU EKRANI | 8 ADIMDA EYT’yi DEVREYE SOKUN! 2000 sigorta girişlilere emeklilik ipuçları! Başvurular nereye yapılacak?

EYT başvurusu nereden, nasıl yapılacak sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. Milyonlarca EYT'linin beklediği müjde nihayet devreye girdi. EYT yasasının Meclis süreci nihayete erdi. Böylece 8 Eylül 1999 öncesi için emeklilik kapısı açıldı. Vatandaşlar sürecin nasıl işleyeceğini merak ediyorlar. Milyonlarca EYT'li başvuruların ne zaman başlayacağını ve nereye yapılacağını öğrenmeye çalışıyor. İşte 8 adımda EYT başvuru süreci...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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E-Devlet, SGK BAŞVURU EKRANI | 8 ADIMDA EYT’yi DEVREYE SOKUN! 2000 sigorta girişlilere emeklilik ipuçları! Başvurular nereye yapılacak?

HABERİN İÇİNDEKİLER

👉 Başvuru süreci

👉Prim şartı tablo

👉Kimlere prim desteği sağlanacak?

👉Taşeron işçiler çalışmaya devam edebilecek mi?

👉Bundan sonra süreç nasıl olacak?

👉İşverene nasıl başvurulacak?

👉Emeklilik başvurusu nereye ve hangi belgelerle yapılacak?

👉e-Devlet'ten başvuru nasıl yapılacak?

👉Emekli aylıkları ne zaman ödenecek?

👉Borçlanan hak kazanacak

👉Kurumlarda son 3.5 yıl kuralı

👉Giriş tarihi nasıl çekilir?

👉Yapılandırmada değişiklik

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E-Devlet, SGK BAŞVURU EKRANI | 8 ADIMDA EYT’yi DEVREYE SOKUN! 2000 sigorta girişlilere emeklilik ipuçları! Başvurular nereye yapılacak?

EYT BAŞVURU SÜRECİ NASIL OLACAK?

Milyonların heyecanla beklediği EYT düzenlemesi Meclis'ten geçti. Yaş dışındaki şartları yani prim ve yıl şartlarını tamamlayan EYT'lilere emeklilik yolu açıldı. Peki düzenlemenin detayları neler, bundan sonra süreç nasıl ilerleyecek? İşte Takvim Gazetesi yazarı Çığıl Ön Yener'in konuya ilişkin yazısı...

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E-Devlet, SGK BAŞVURU EKRANI | 8 ADIMDA EYT’yi DEVREYE SOKUN! 2000 sigorta girişlilere emeklilik ipuçları! Başvurular nereye yapılacak?

2 ŞARTI KARŞILAYAN EYT'Lİ OLACAK!

* Kimler düzenleme kapsamında emekli olacak?

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici maddeyle, ilgili kanunlara göre, teklifin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak.

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E-Devlet, SGK BAŞVURU EKRANI | 8 ADIMDA EYT’yi DEVREYE SOKUN! 2000 sigorta girişlilere emeklilik ipuçları! Başvurular nereye yapılacak?

Bu hüküm esas alınarak geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacak ve geriye dönük hak talep edilemeyecek.