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Haberler Galeri e-Devlet BAŞVURU FORMU! Başarılı öğrencilere KARNE ÖDÜLÜ ne zaman verilecek? Başarı Teşvik Programı başvurusu nereden, nasıl yapılır?

e-Devlet BAŞVURU FORMU! Başarılı öğrencilere KARNE ÖDÜLÜ ne zaman verilecek? Başarı Teşvik Programı başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Başarılı öğrencilere asgari ücretin 3 katına kadar destek ödemesi sağlanacak. Başkan Recep tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Başarı Teşvik Programı kapsamında karnesinde başarı gösteren ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine para ödülü verilecek. Başarı Teşvik Programı başvuru formu 2022-2023 eğitim öğrenim yılının birinci dönemi başarıyla bitiren öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. İşte Başarı Teşvik Programı başvuruları hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 03.02.2023 08:41 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 08:43
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e-Devlet BAŞVURU FORMU! Başarılı öğrencilere KARNE ÖDÜLÜ ne zaman verilecek? Başarı Teşvik Programı başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Başarılı öğrencilere asgari ücretin 3 katına kadar destek ödemesi sağlanacak. Başkan Recep tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Başarı Teşvik Programı kapsamında karnesinde başarı gösteren ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine para ödülü verilecek. Başarı Teşvik Programı başvuru formu 2022-2023 eğitim öğrenim yılının birinci dönemi sonunda takdir veya teşekkür belgesi alan öğrenciler tarafından çok fazla araştırılmaya başladı. İşte Başarı Teşvik Programı başvuru formu ve başvuru şartları hakkında detaylı bilgiler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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e-Devlet BAŞVURU FORMU! Başarılı öğrencilere KARNE ÖDÜLÜ ne zaman verilecek? Başarı Teşvik Programı başvurusu nereden, nasıl yapılır?

BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Başarı Teşvik paketinde ilk dönem sonunda ve yaz tatilinde ödemeler yapılacak.İkinci dönem için yapılacak olan başarı teşvik başvuruları ise gelecek hafta başlayacak.Bu program hakkında 2023 yılının ilk 6 ayında detaylı bilgiler gelmeye devam edecek.

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e-Devlet BAŞVURU FORMU! Başarılı öğrencilere KARNE ÖDÜLÜ ne zaman verilecek? Başarı Teşvik Programı başvurusu nereden, nasıl yapılır?

BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Cumhurbaşkanı'nın başarıyı teşvik etmek adına duyurduğu bu ödemelere ikinci dönem başvuruları gelecek hafta başlayacak. Başvurular ise bulunulan ilin sosyal yardımlaşma ve dayanışma dernekleri üzerinden yapılacak.

BELGE DURUMU, TEŞVİK VE HİBE SORGULAMA - E-DEVLET

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e-Devlet BAŞVURU FORMU! Başarılı öğrencilere KARNE ÖDÜLÜ ne zaman verilecek? Başarı Teşvik Programı başvurusu nereden, nasıl yapılır?

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

Sömestr tatili başlarken, ödemelerin en başarılı olan öğrencilere önümüzdeki günlerde yatırılması bekleniyor.

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e-Devlet BAŞVURU FORMU! Başarılı öğrencilere KARNE ÖDÜLÜ ne zaman verilecek? Başarı Teşvik Programı başvurusu nereden, nasıl yapılır?

DETAYLARI BAKAN YANIK AÇIKLADI!

Bakan Yanık, "Başarı Teşvik Programı" ile en az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarında örgün eğitim gören öğrencisi bulunan ihtiyaç sahibi hanelere, her yıl eğitim süresi boyunca aylık 300 lira destek sağlayacaklarını bildirdi.