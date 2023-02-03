e-Devlet BAŞVURU FORMU! Başarılı öğrencilere KARNE ÖDÜLÜ ne zaman verilecek? Başarı Teşvik Programı başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Başarılı öğrencilere asgari ücretin 3 katına kadar destek ödemesi sağlanacak. Başkan Recep tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Başarı Teşvik Programı kapsamında karnesinde başarı gösteren ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine para ödülü verilecek. Başarı Teşvik Programı başvuru formu 2022-2023 eğitim öğrenim yılının birinci dönemi sonunda takdir veya teşekkür belgesi alan öğrenciler tarafından çok fazla araştırılmaya başladı. İşte Başarı Teşvik Programı başvuru formu ve başvuru şartları hakkında detaylı bilgiler...