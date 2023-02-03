HaberlerGalerie-Devlet BAŞVURU FORMU! Başarılı öğrencilere KARNE ÖDÜLÜ ne zaman verilecek? Başarı Teşvik Programı başvurusu nereden, nasıl yapılır?
e-Devlet BAŞVURU FORMU! Başarılı öğrencilere KARNE ÖDÜLÜ ne zaman verilecek? Başarı Teşvik Programı başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Başarılı öğrencilere asgari ücretin 3 katına kadar destek ödemesi sağlanacak. Başkan Recep tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Başarı Teşvik Programı kapsamında karnesinde başarı gösteren ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine para ödülü verilecek. Başarı Teşvik Programı başvuru formu 2022-2023 eğitim öğrenim yılının birinci dönemi başarıyla bitiren öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. İşte Başarı Teşvik Programı başvuruları hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 03.02.2023 08:41Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 08:43