Dul ve Yetim Maaşı ne kadar, kaç TL? %25, 50, 75... Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Ölüm Yardımı ve Dul / Yetim Aylığı Talebi başvuru ekranı!

Dul ve yetim maaşı ne kadar, kaç TL sorusunun cevabı merak konusu oldu. En düşük emekli maaşına ve ikramiyelere yapılan artışın ardından dul/yetim maaşları da arttı. Ölen sigortalıdan dolayı dul veya yetim aylığı alanlar, bu imkandan hisseleri oranında yararlanacak. Buna göre yüzde 25, 50 ve 75 oranlarında zamlı ödemeler hesaplandı. Peki Dul ve Yetim Maaşı ne kadar, kaç TL? Zamlı maaşlar ne zaman yatacak?