HaberlerGaleriDul ve Yetim maaşı Mayıs ayı ne kadar oldu, zamlandı mı? 5.625 TL maaş cepte! 2023 Kurban Bayramı'nda ikramiye var mı?
Dul ve Yetim maaşı Mayıs ayı ne kadar oldu, zamlandı mı? 5.625 TL maaş cepte! 2023 Kurban Bayramı'nda ikramiye var mı?
Dul ve Yetim aylıkları arttı mı, artacak mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. Emeklilerin taban maaşlarına gelen düzenlemeyle birlikte gözler dul ve yetim maaşlarına çevrildi. Alınan ölüm maaşının oranına göre bir taban maaş belirleniyor. Ayrıca Ramazan Bayramı'nın geride kalmasıyla birlikte Kurban Bayramı ikramiye ödemeleri araştırılmaya başlandı. Peki Dul ve Yetim maaşı mayıs ayı ne kadar oldu, zamlandı mı?