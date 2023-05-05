05 Mayıs 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Dul ve Yetim maaşı Mayıs ayı ne kadar oldu, zamlandı mı? 5.625 TL maaş cepte! 2023 Kurban Bayramı'nda ikramiye var mı?

Dul ve Yetim maaşı Mayıs ayı ne kadar oldu, zamlandı mı? 5.625 TL maaş cepte! 2023 Kurban Bayramı'nda ikramiye var mı?

Dul ve Yetim aylıkları arttı mı, artacak mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. Emeklilerin taban maaşlarına gelen düzenlemeyle birlikte gözler dul ve yetim maaşlarına çevrildi. Alınan ölüm maaşının oranına göre bir taban maaş belirleniyor. Ayrıca Ramazan Bayramı'nın geride kalmasıyla birlikte Kurban Bayramı ikramiye ödemeleri araştırılmaya başlandı. Peki Dul ve Yetim maaşı mayıs ayı ne kadar oldu, zamlandı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.05.2023 16:41 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 16:41
  • 1
  • 15
Dul ve Yetim maaşı Mayıs ayı ne kadar oldu, zamlandı mı? 5.625 TL maaş cepte! 2023 Kurban Bayramı’nda ikramiye var mı?

Taban maaş ve ikramiye uygulamasında dul ve yetim maaşı alanlara nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Taban aylıkların 7.500 TL'yi bulmasıyla birlikte dul ve yetim maaşlarının ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki Dul ve Yetim maaşı Mayıs ayı ne kadar oldu, zamlandı mı? 2023 Kurban Bayramı'nda ikramiye var mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Dul ve Yetim maaşı Mayıs ayı ne kadar oldu, zamlandı mı? 5.625 TL maaş cepte! 2023 Kurban Bayramı’nda ikramiye var mı?

EMEKLİNİN TABAN AYLIĞI 7.500 TL

Emeklilere yapılan taban maaş iyileştirmesiyle birlikte en düşük maaşlar 7 bin 500 liraya yükseltilmişti. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi ödenen ikramiyeler de 2 bin lira olmuştu.

  • 3
  • 15
Dul ve Yetim maaşı Mayıs ayı ne kadar oldu, zamlandı mı? 5.625 TL maaş cepte! 2023 Kurban Bayramı’nda ikramiye var mı?

Dul ve yetim maaşı alan vatandaşlar da bu maaş artışından faydalanacağını düşünüyordu. Beklediği ücreti göremeyen vatandaşlar taleplerini sosyal medyadan dile getirmeye başladı.

  • 4
  • 15
Dul ve Yetim maaşı Mayıs ayı ne kadar oldu, zamlandı mı? 5.625 TL maaş cepte! 2023 Kurban Bayramı’nda ikramiye var mı?

DUL VE YETİM AYLIKLARI NEDEN ZAMLI YATMADI?

Emekli aylıklarına zam gelmesiyle birlikte dul ve yetim maaşları da zamlanmıştı. Ancak bu maaş türünde hisseli ödeme sistemi yer alıyor.

  • 5
  • 15
Dul ve Yetim maaşı Mayıs ayı ne kadar oldu, zamlandı mı? 5.625 TL maaş cepte! 2023 Kurban Bayramı’nda ikramiye var mı?

Taban maaş ve ikramiye uygulamasında dul ve yetim maaşı alanlar açısından maaş oranı öne çıkıyor. Alınan ölüm maaşının oranına göre bir taban maaş belirleniyor.