Dul ve yetim maaşı bayram ikramiyeleri yattı mı? Dul ve yetim aylığı ne kadar oldu, zam geldi mi 2023?

"Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu, kaç TL oldu?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. En düşük emekli maaşının artmasıyla beraber dul ve yetim aylığı vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Emeklilere yapılan zam ve açıklanan ikramiye müjdesinin ardından dul ve yetim aylığı alanlara ikramiye verilip, verilmeyeceği sorgulanıyor. İşte Dul ve yetim aylığı ve ikramiye tutarları hakkında tüm detaylar...