HaberlerGaleriDul ve yetim maaşı bayram ikramiyeleri yattı mı? Dul ve yetim aylığı ne kadar oldu, zam geldi mi 2023?
Dul ve yetim maaşı bayram ikramiyeleri yattı mı? Dul ve yetim aylığı ne kadar oldu, zam geldi mi 2023?
Emekliye yapılan zam ve ikramiye müjdesinin duyurulmasının ardından gözler dul ve yetim maaşlarına çevrildi. En düşük emekli aylığı 7.500 TL olarak açıklandı. Emekli maaşına yapılan zamla birlikte bayram ikramiyeleri de yükseldi. Peki, Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? Dul ve yetim maaşı bayram ikramiyeleri zamlı yattı mı? İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 20.04.2023 15:44Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 16:02