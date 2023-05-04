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Haberler Galeri Doğalgaz ne zamana kadar bedava, bu ay fatura gelecek mi? 2023 Resmi Gazete ücretsiz doğalgaz hangi tarihlerde geçerli?

Doğalgaz ne zamana kadar bedava, bu ay fatura gelecek mi? 2023 Resmi Gazete ücretsiz doğalgaz hangi tarihlerde geçerli?

"Doğalgaz hangi tarihe kadar ücretsiz olacak?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından ücretsiz doğalgaz kampanyasının başlayacağı ay belli oldu. 1 ay boyunca ücretsiz olan doğalgaz 11 ay boyunca ise indirimli olacak. Kullanım miktarı ve tutar bilgileri faturada yer alırken, 'ödenmesi gereken' kısmında ise 'sıfır' yazacak. Peki, Bu ay doğalgaz faturası gelecekmi? Ücretsiz doğalgaz hangi tarihe kadar geçerli olacak? İşte, bedava doğalgaz son dakika gelişmeler...

Giriş Tarihi: 04.05.2023 11:12 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 11:17
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Doğalgaz ne zamana kadar bedava, bu ay fatura gelecek mi? 2023 Resmi Gazete ücretsiz doğalgaz hangi tarihlerde geçerli?

Doğalgazın ücretsiz olacağı ay ve tarih Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası araştırılmaya başlandı. Alınan karara göre; konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden 1 ay boyunca ücret alınmayacak. Ayrıca 25 metreküpe denk gelen bedel 1 yıl boyunca ücretsiz olacak. Peki, doğalgaz ne zamana kadar ücretsiz, bu ay fatura ödenmeyecek mi? İşte, bedava doğalgaz son dakika açıklamalar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Doğalgaz ne zamana kadar bedava, bu ay fatura gelecek mi? 2023 Resmi Gazete ücretsiz doğalgaz hangi tarihlerde geçerli?

DOĞALGAZ ÜCRETSİZ, BEDAVA MI OLDU?

"Türkiye'nin imkanlarını, milletimizin her ferdinin hayatına yansıyacak şekilde kullanma sözünü unutmuyoruz. Bugün bu sözümüzün gereğini yerine getiriyoruz.

Şimdi sizlerle ülkemizin her bir hanesindeki doğalgaz faturasını düşürecek iki müjdeyi paylaşmak istiyorum. Birinci müjdemizi açıklıyorum: Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgazı 1 yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. "

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Doğalgaz ne zamana kadar bedava, bu ay fatura gelecek mi? 2023 Resmi Gazete ücretsiz doğalgaz hangi tarihlerde geçerli?

ÜCRETSİZ DOĞALGAZ KARARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde, 'Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni'nde açıkladığı, konutlarda '1 ay ücretsiz, 1 yıl boyunca ise indirimli olacak' müjdesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Doğalgaz ne zamana kadar bedava, bu ay fatura gelecek mi? 2023 Resmi Gazete ücretsiz doğalgaz hangi tarihlerde geçerli?

"DOĞALGAZ FATURLARI BAKANLIK BÜNYESİNDEN KARŞILANACAK"

Resmi Gazete'de yer alan kararla konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 24/04/2023 tarihinden 31/05/2023 tarihine kadar olan faturalarının tamamı ve 01/05/2024 tarihine kadar gelecek olan sonraki faturalarının 25 santimetre küpe kadar olan doğalgaz faturaları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçesi tarafından karşılanacak.

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Doğalgaz ne zamana kadar bedava, bu ay fatura gelecek mi? 2023 Resmi Gazete ücretsiz doğalgaz hangi tarihlerde geçerli?

DOĞALGAZ FATURASI HANGİ AY ÜCRETSİZ OLACAK VE NE ZAMAN ÖDENECEK?

19 Nisan'da kesilen faturadan sonra, ücretsiz fatura dönemi 19 Mayıs olacak. Aylık 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su için doğalgazın bedeli 1 yıl boyunca faturalardan düşülecektir. Bu aynı zamanda önümüzün yaz olduğunu dikkate alırsak pekçok hanenin neredeyse hiç doğalgaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor. Emeklisinden öğrencisine ücretsiz doğalgaz kullanımının önemli katkı yapacağına inanıyorum. Seçimlerden sonraki dönemde bunun benim vatandaşıma yansıması çok daha farklı olumlu şekilde tecelli edecektir. Aylık mutfak, sıcak su tüketimini karşılayacak bedava doğalgazınız hayırlı olsun."