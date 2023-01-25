HaberlerGaleriDevletten Öğrencilere 5.104-1.110 TL ÖDEME! Karnesini alan Kaçırmasın! İLKOKUL, LİSE, ORTAOKUL! Başarı Teşvik Programı şartları neler? Kimler başvurabilir?
Devletten Öğrencilere 5.104-1.110 TL ÖDEME! Karnesini alan Kaçırmasın! İLKOKUL, LİSE, ORTAOKUL! Başarı Teşvik Programı şartları neler? Kimler başvurabilir?
Başarı Teşvik Programı başvuruları başladı. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren Başarı Teşvik Programı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Başarı Teşvik Programı'nın ödemeleri başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından başlayacak. Peki Başarı Teşvik Programı nedir, başvuruları nereden yapılır?