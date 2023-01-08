Devletten Kadınlara 1.375 TL ÖDEME! Yüzde 30 arttı! TC kimlik numarasına göre yatıyor! Kim ne kadar alacak? 2023 ZAMLI TABLO ORTAYA ÇIKTI

Devlet tarafından kadınlara sayısız sosyal yardım desteği gerçekleşmekte. Bunlardan birisi olan dul yetim aylığı ödemeleri 2023 yılıyla birlikte artış gösterdi. Memur ve emekli maaşlarına gelen yüzde 30 artış bu ödemelere de yansıdı. Peki dul yetim aylığı kimler alabiliyor? Kim ne kadar ödeme alacak?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 08.01.2023 22:15 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 22:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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