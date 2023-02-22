Devlet'ten depremzedelere DEV DESTEK! 10 BİN TL ödeme+EK 100 BİN TL NAKİT! Başvuruları başladı mı, ne zaman? Kimler başvurabilir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda depremzedelere 100 bin TL nakit desteğini açıkladı. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından depremzedelerin mağduriyetlerinin hızlıca giderebilmesi için destek paketlerini peş peşe açıkladı. 10 bin TL ve 15 bin TL'lik yardımlara ek olarak 100 bin TL depremzede yardımlarına ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Peki 100 bin TL depremzede yardımı ne zaman?