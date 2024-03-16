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Haberler Galeri Devlet sazı eline aldı: Çalışmayanlara ev hanımlarına öğrencilere günlük 654 TL, 719,32 TL cep harçlığı

Devlet sazı eline aldı: Çalışmayanlara ev hanımlarına öğrencilere günlük 654 TL, 719,32 TL cep harçlığı

Çalışmayanlara büyük destek: İŞKUR'dan günlük 654 ve 719,32 TL cep harçlığı ile meslek sahibi olma fırsatı! Devlet, sosyal yardım paketleri aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Bu desteklerden bir yenisi de işsiz vatandaşlara yönelik. İŞKUR, işsiz vatandaşların hem bir meslek edinmelerine hem de maddi destek almalarına olanak tanıyan işbaşı eğitim programları sunuyor. İşte bu programlar ve başvuru koşulları hakkında merak edilen tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 16.03.2024 17:28 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 17:28
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Devlet sazı eline aldı: Çalışmayanlara ev hanımlarına öğrencilere günlük 654 TL, 719,32 TL cep harçlığı

İŞKUR'un işsiz vatandaşlar için sunduğu işbaşı eğitim programları, katılımcılara yeni bir meslek öğrenme ve aynı zamanda cep harçlığı kazanma fırsatı sunuyor. İŞKUR, bu programlarla işsizlerin mesleki deneyim kazanmalarını ve istihdam edilebilirliklerini artırmayı hedefliyor.

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Devlet sazı eline aldı: Çalışmayanlara ev hanımlarına öğrencilere günlük 654 TL, 719,32 TL cep harçlığı

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programlarının Başvuru Şartları Neler?

Programlara katılmak isteyenlerin sağlaması gereken başlıca şartlar şunlardır:

  • İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak,
  • En az 15 yaşında olmak,
  • İşverenle birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak,
  • Emekli olmamak,
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Devlet sazı eline aldı: Çalışmayanlara ev hanımlarına öğrencilere günlük 654 TL, 719,32 TL cep harçlığı
  • Program başlangıcından önceki bir yılda, programı düzenleyen işverenin vergi numarası altında çalışmamış olmak,
  • Aynı meslekte İŞKUR'un düzenlediği bir kursu veya programı daha önce tamamlamamış olmak,
  • Programa katılmama cezası almamış olmak,
  • İŞKUR'un iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanma şartlarını sağlamak.

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Devlet sazı eline aldı: Çalışmayanlara ev hanımlarına öğrencilere günlük 654 TL, 719,32 TL cep harçlığı

Katılımcılara Sunulan Destekler

İŞKUR'un işbaşı eğitim programlarına katılan iş arayanlara, öğrencilere ve işsizlik ödeneği alanlara günlük olarak cep harçlığı ödenmektedir. Özellikle geleceğin meslekleri olarak kabul edilen alanlarda düzenlenen eğitim programlarına katılanlara ise daha yüksek tutarlarda destek sağlanmaktadır.

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Devlet sazı eline aldı: Çalışmayanlara ev hanımlarına öğrencilere günlük 654 TL, 719,32 TL cep harçlığı
  • İş arayan ve öğrenci (tam zamanlı) katılımcılara: Günlük 653,93 TL,
  • Öğrenci (yarı zamanlı) katılımcılara: Günlük 490,45 TL,