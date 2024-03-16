Devlet sazı eline aldı: Çalışmayanlara ev hanımlarına öğrencilere günlük 654 TL, 719,32 TL cep harçlığı

Çalışmayanlara büyük destek: İŞKUR'dan günlük 654 ve 719,32 TL cep harçlığı ile meslek sahibi olma fırsatı! Devlet, sosyal yardım paketleri aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Bu desteklerden bir yenisi de işsiz vatandaşlara yönelik. İŞKUR, işsiz vatandaşların hem bir meslek edinmelerine hem de maddi destek almalarına olanak tanıyan işbaşı eğitim programları sunuyor. İşte bu programlar ve başvuru koşulları hakkında merak edilen tüm detaylar...