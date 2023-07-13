13 Temmuz 2023, Perşembe
Devlet destekli evlilik kredisi başvurusu ne zaman başlayacak? 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları neler?
"Evlilik kredisi başvuruları ne zaman?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi müjdesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmişti. Devlet destekli evlilik kredisinin kaynağı kurulacak olan Aile ve Gençlik Bankası'ndan sağlanacak. Peki, evlilik kredisi şartları neler? İşte, başvuru tarihleri....
Giriş Tarihi: 13.07.2023 08:37 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 08:38
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