Devlet Destekli Evlilik Kredisi Başvuru | 3 yıl geri ödemesiz trink 250 bin TL hesapta! 10 yıl vade, düşük faiz fırsatı kaçmaz! Mobilya, beyaz eşya, çeyiz...

Devlet destekli düşük faizli evlilik kredisine ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan seçime kadar olacak sürprizlerin içerisinde yer alan aile hesabı uygulaması merak konusu oldu. 2-3 yıl geri ödemesiz olarak verilecek olan 250 bin civarındaki kredide 10 yıl vade imkanı da bulunmakta. İşte devlet destekli düşük faizli evlilik kredisine ilişkin detaylar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 06.04.2023 16:06 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 16:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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