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Haberler Galeri Devlet Destekli Evlilik Kredisi Başvuru | 3 yıl geri ödemesiz trink 250 bin TL hesapta! 10 yıl vade, düşük faiz fırsatı kaçmaz! Mobilya, beyaz eşya, çeyiz...

Devlet Destekli Evlilik Kredisi Başvuru | 3 yıl geri ödemesiz trink 250 bin TL hesapta! 10 yıl vade, düşük faiz fırsatı kaçmaz! Mobilya, beyaz eşya, çeyiz...

Devlet destekli düşük faizli evlilik kredisine ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan seçime kadar olacak sürprizlerin içerisinde yer alan aile hesabı uygulaması merak konusu oldu. 2-3 yıl geri ödemesiz olarak verilecek olan 250 bin civarındaki kredide 10 yıl vade imkanı da bulunmakta. İşte devlet destekli düşük faizli evlilik kredisine ilişkin detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.04.2023 16:06 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 16:13
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Devlet Destekli Evlilik Kredisi Başvuru | 3 yıl geri ödemesiz trink 250 bin TL hesapta! 10 yıl vade, düşük faiz fırsatı kaçmaz! Mobilya, beyaz eşya, çeyiz...

Başkan Erdoğan'ın seçime kadar olacağını açıkladığı sürprizler heyecanlandırdı. Evlenecek çiftlere yönelik hazırlanan devlet destekli düşük faizli evlilik kredisinin detayları öğrenilmeye çalışılıyor. Çiftler evlilik hazırlığı sırasında 10 yıl vade imkanı bulunan krediyle birlikte nakit ihtiyacını kolaylıkla karşılayabilecek. Peki devlet destekli düşük faizli evlilik kredisi başvuruları ne zaman?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Devlet Destekli Evlilik Kredisi Başvuru | 3 yıl geri ödemesiz trink 250 bin TL hesapta! 10 yıl vade, düşük faiz fırsatı kaçmaz! Mobilya, beyaz eşya, çeyiz...

DEVLET DESTEKLİ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçime kadar olacağını açıkladığı bazı sürprizlerin detayları ortaya çıkmaya başladı. Şu anda üç uygulama üzerinde çalışılıyor. Bunlar, "Aile hesabı oluşturulması, Vatandaşlık Fonu ve gençlere bayram ikramiyesi" olarak sıralanıyor.

Henüz ne zaman uygulamaya geçileceği bilinmiyor. Konuya ilişkin gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

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Devlet Destekli Evlilik Kredisi Başvuru | 3 yıl geri ödemesiz trink 250 bin TL hesapta! 10 yıl vade, düşük faiz fırsatı kaçmaz! Mobilya, beyaz eşya, çeyiz...

Başkan Erdoğan, bir taraftan partisinin milletvekili aday listelerini hazırlarken, diğer taraftan da önümüzdeki döneme yönelik projeler için çalışıyor.

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Devlet Destekli Evlilik Kredisi Başvuru | 3 yıl geri ödemesiz trink 250 bin TL hesapta! 10 yıl vade, düşük faiz fırsatı kaçmaz! Mobilya, beyaz eşya, çeyiz...

Seçim beyannamesi ve aday tanıtım toplantısı 11 Nisan'da Ankara Arena'da yapılacak. Başkan Erdoğan, kampanyada kullanılacak fotoğrafları da çektirdi. Bunlar ilk olarak tanıtım toplantısında kamuoyu ile buluşacak.

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Devlet Destekli Evlilik Kredisi Başvuru | 3 yıl geri ödemesiz trink 250 bin TL hesapta! 10 yıl vade, düşük faiz fırsatı kaçmaz! Mobilya, beyaz eşya, çeyiz...

3 SÜRPRİZ

Başkan Erdoğan, geçen günlerde seçime doğru sürprizleri olduğunu açıklamıştı. AK Parti ve ilgili kurumlar söz konusu sürprizler üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda üç konu üzerinde duruluyor.