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Haberler Galeri DEPREMZEDE KREDİ BAŞVURUSU | Kamu bankaları kolları sıvadı! 6 ay ila 1 yıl geri ödemesiz 36 ay vade... Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank... Şartlar neler?

DEPREMZEDE KREDİ BAŞVURUSU | Kamu bankaları kolları sıvadı! 6 ay ila 1 yıl geri ödemesiz 36 ay vade... Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank... Şartlar neler?

Türkiye 9 saatlik arayla 2 büyük depremle sarsıldı. Deprem sonrası çok sayıda bina yıkılırken can kayıpları da meydana geldi. Depremzede vatandaşların yaralarını hızla sarabilmek için çeşitli düzenlemeler yapıldı. Bir diğer destek ise kamu bankalarından geldi. Depremzedelerin nakit ihtiyaçlarını giderebilmek için kamu bankaları kredi paket hazırlığına başladı. İşte 6 ay ila 1 yıl geri ödemesiz 36 ay vade imkanlı depremzede kredilerine ilişkin detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.02.2023 14:52
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DEPREMZEDE KREDİ BAŞVURUSU | Kamu bankaları kolları sıvadı! 6 ay ila 1 yıl geri ödemesiz 36 ay vade... Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank... Şartlar neler?

Türkiye 9 saatlik arayla 2 büyük depremle sarsıldı. Deprem sonrası çok sayıda bina yıkılırken can kayıpları da meydana geldi. Depremzede vatandaşların yaralarını hızla sarabilmek için çeşitli düzenlemeler yapıldı. Bir diğer destek ise kamu bankalarından geldi. Depremzedelerin nakit ihtiyaçlarını giderebilmek için kamu bankaları kredi paket hazırlığına başladı. İşte 6 ay ila 1 yıl geri ödemesiz 36 ay vade imkanlı depremzede kredilerine ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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DEPREMZEDE KREDİ BAŞVURUSU | Kamu bankaları kolları sıvadı! 6 ay ila 1 yıl geri ödemesiz 36 ay vade... Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank... Şartlar neler?

Kamu bankaları depremzedelerin anlık nakit ihtiyaçlarını giderebilmeleri ve yaralarını sarabilmek amacıyla kredi paket hazırlıklarına başladılar.

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DEPREMZEDE KREDİ BAŞVURUSU | Kamu bankaları kolları sıvadı! 6 ay ila 1 yıl geri ödemesiz 36 ay vade... Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank... Şartlar neler?

HALKBANK DEPREMZEDE KREDİSİ

Halkbank'tan deprem kredisi desteğine ilişkin yapılan açıklamada, "Gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırmış olduğumuz kredi borçlarını/taksitlerini, tüm kredi kartı borçlarını ve gayrinakdi kredi komisyonlarını talebe bağlı olmaksızın 31.08.2023 tarihine kadar 6 ay süre ile faizsiz olarak erteliyoruz.

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DEPREMZEDE KREDİ BAŞVURUSU | Kamu bankaları kolları sıvadı! 6 ay ila 1 yıl geri ödemesiz 36 ay vade... Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank... Şartlar neler?

Depremden zarar gören ve talepte bulunan afet bölgesindeki diğer 6 ilimizdeki (Adana, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ) müşterilerimizi de bu imkândan yararlandırıyoruz." sözleri sarf edildi.

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DEPREMZEDE KREDİ BAŞVURUSU | Kamu bankaları kolları sıvadı! 6 ay ila 1 yıl geri ödemesiz 36 ay vade... Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank... Şartlar neler?

VAKIFBANK DEPREM KREDİSİ

Vakıfbank, depremden zarar gören kişilere 6 ay geri ödemesiz, 36 ay vadeli kredi desteği sağlayacak.