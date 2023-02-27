HaberlerGaleriDEPREMZEDE KREDİ BAŞVURUSU | Kamu bankaları kolları sıvadı! 6 ay ila 1 yıl geri ödemesiz 36 ay vade... Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank... Şartlar neler?
DEPREMZEDE KREDİ BAŞVURUSU | Kamu bankaları kolları sıvadı! 6 ay ila 1 yıl geri ödemesiz 36 ay vade... Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank... Şartlar neler?
Türkiye 9 saatlik arayla 2 büyük depremle sarsıldı. Deprem sonrası çok sayıda bina yıkılırken can kayıpları da meydana geldi. Depremzede vatandaşların yaralarını hızla sarabilmek için çeşitli düzenlemeler yapıldı. Bir diğer destek ise kamu bankalarından geldi. Depremzedelerin nakit ihtiyaçlarını giderebilmek için kamu bankaları kredi paket hazırlığına başladı. İşte 6 ay ila 1 yıl geri ödemesiz 36 ay vade imkanlı depremzede kredilerine ilişkin detaylar...