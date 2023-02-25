25 Şubat 2023, Cumartesi
Deprem TOKİ evleri ücretsiz mi? Hangi ile kaç konut inşa edilecek? 3+1 2+1 TOKİ depremzede konut BAŞVURUSU
3+1 2+1 TOKİ depremzede konut başvurularına dair detaylar merak ediliyor. Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 10 ilimizde yıkıcı etkilere neden oldu. Depremzedelerin mağduriyetlerini giderebilmek için hızlıca harekete geçildi. Bunlardan biri olan TOKİ deprem konutlarının hangi ilde kaç tane yapılacağı araştırılıyor. İşte tüm merak edilenler.
Giriş Tarihi: 25.02.2023 13:54
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