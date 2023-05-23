Deprem tazminatı ne zaman ödenecek? Kamu personeline ne kadar, kaç TL, kaç ay tazminat verilecek?

Deprem tazminatı ne zaman yatacak sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 2 büyük depremin 11 ilimizde yıkıcı etkileri oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan deprem tazminatıyla ilgili arama motorlarında, "Deprem tazminatı kaç ay deprem tazminatı alınacak?" "Deprem tazminatı ne kadar, ne zaman ödenecek?" sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...