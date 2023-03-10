10 Mart 2023, Cuma
Deprem Kredisi 2023 | Kamu bankalarından masrafsız, faizsiz 5.000 TL nakit Avans! 1 yıla kadar ödemesiz... Hangi banka afet kredisi veriyor?
Deprem kredisi veren bankalar hangileri sorusunun cevabı araştırılıyor. 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketi olarak anılan iki büyük deprem 11 ilimizde yıkıcı etkilere neden olurken depremzede vatandaşlar için bankalar kolları sıvadı. 6 ay ila 1 yıla kadar geri ödemesiz 36 ay vadeli deprem kredisine ilişkin detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 10.03.2023 15:58
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