Deprem Kredisi 2023 | Kamu bankalarından masrafsız, faizsiz 5.000 TL nakit Avans! 1 yıla kadar ödemesiz... Hangi banka afet kredisi veriyor?

KREDİ BORÇLARI 6 AY SÜREYLE FAİZSİZ ERTELENDİ

Bankadan yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

''Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye il ve ilçeleri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki, Gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırmış olduğumuz kredi borçlarını/taksitlerini, tüm kredi kartı borçlarını ve gayrinakdi kredi komisyonlarını talebe bağlı olmaksızın 31.08.2023 tarihine kadar 6 ay süre ile faizsiz olarak erteliyoruz. Depremden zarar gören ve talepte bulunan afet bölgesindeki diğer 6 ilimizdeki (Adana, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ) müşterilerimizi de bu imkândan yararlandırıyoruz.