12 Haziran 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Dedenize Ait Bilmediğiniz Taşınmaz olabilir! Hemen başvurun öğrenin! İşte sorgulama detayları...

Dedenize Ait Bilmediğiniz Taşınmaz olabilir! Hemen başvurun öğrenin! İşte sorgulama detayları...

Dedenize ait bilmediğiniz bir taşınmaz olabilir. Çoğu kişinin kafasını kurcalayan bu sorunun cevabına ulaşmak oldukça basit. Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'ne başvurarak ya da e-Devlet üzerinden sorgulama yapılabilmektedir. Peki taşınmaz nasıl sorgulanır, nereden öğrenilir? İşte e-Devlet Tapu Bilgileri Sorgulama ekranı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.06.2023 09:21 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 09:21
  • 1
  • 6
Dedenize Ait Bilmediğiniz Taşınmaz olabilir! Hemen başvurun öğrenin! İşte sorgulama detayları...

Birçok kişinin merak ettiği dedenize ait taşınmaz var mı yok mu sorusunun cevabı için çözüm geldi. Bu sorunun cevabını ulaşmak isteyenler yapması gereken şey oldukça basit. Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'ne başvurarak kişi dedelerine ait taşınmaz olup olmadığını öğrenebilir. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 6
Dedenize Ait Bilmediğiniz Taşınmaz olabilir! Hemen başvurun öğrenin! İşte sorgulama detayları...

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nün resmi web sitesinden de taşınmaz malların sorgulanabileceği bilgisi de verildi. Bu siteye giriş yaparak, kişiler kolayca taşınmaz mülkler hakkında bilgi edinebilirler.

  • 3
  • 6
Dedenize Ait Bilmediğiniz Taşınmaz olabilir! Hemen başvurun öğrenin! İşte sorgulama detayları...

Dedeleri adına kayıtlı bir taşınmaz mal varlığı olup olmadığını öğrenmek isteyen kişilerin Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'ne başvurarak araştırma yaptırmaları veya resmi web sitesinden sorgulama yapmaları gerekmektedir.

TAŞINMAZ, TAPU BİLGİLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

  • 4
  • 6
Dedenize Ait Bilmediğiniz Taşınmaz olabilir! Hemen başvurun öğrenin! İşte sorgulama detayları...

Tapu sicilinde hak sahibi olmak, taşınmaz malların sahibi olmak için yeterli sebeptir. Tescil öncesinde hak sahibi olan kişiler de bu haklarını belgelemek suretiyle tescil işlemlerini başlatıyor. Bu nedenle bir kişi dedesine ait taşınmaz mal varlığı konusunda bilgi sahibi olmak istiyorsa Tapu Müdürlüğü'ne başvurarak veraset belgesi gibi gerekli belgelerle birlikte talepte bulunuluyor.

Tapu siciline kayıtlı olan kişilerin talepleri kanuni istisnalar dışında kabul ediliyor. Bu nedenle, taşınmaz malların tespiti konusunda en doğru bilgi kaynağı Tapu Müdürlüğü'dür. Veraset belgesi gibi belgelerin ibraz edilmesi halinde, mevcut durumda kimin taşınmaz sahibi olduğu kolayca tespit ediliyor

  • 5
  • 6
Dedenize Ait Bilmediğiniz Taşınmaz olabilir! Hemen başvurun öğrenin! İşte sorgulama detayları...

Dolayısıyla, bir kişi dedesine ait taşınmaz mal varlığı hakkında bilgi almak istiyorsa, Tapu Müdürlüğü'ne başvurarak tescil öncesinde hak sahibi olduklarını belgeleyen gerekli belgelerle talepte bulunması gerekiyor. Böylece dedenize ait taşınmaz mal varlığının varlığı ya da yokluğu konusunda kesin bir bilgi edinebilir.