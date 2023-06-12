12 Haziran 2023, Pazartesi
Dedenize Ait Bilmediğiniz Taşınmaz olabilir! Hemen başvurun öğrenin! İşte sorgulama detayları...
Dedenize ait bilmediğiniz bir taşınmaz olabilir. Çoğu kişinin kafasını kurcalayan bu sorunun cevabına ulaşmak oldukça basit. Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'ne başvurarak ya da e-Devlet üzerinden sorgulama yapılabilmektedir. Peki taşınmaz nasıl sorgulanır, nereden öğrenilir? İşte e-Devlet Tapu Bilgileri Sorgulama ekranı...
Giriş Tarihi: 12.06.2023 09:21 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 09:21
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