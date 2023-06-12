Dedenize Ait Bilmediğiniz Taşınmaz olabilir! Hemen başvurun öğrenin! İşte sorgulama detayları...

Tapu sicilinde hak sahibi olmak, taşınmaz malların sahibi olmak için yeterli sebeptir. Tescil öncesinde hak sahibi olan kişiler de bu haklarını belgelemek suretiyle tescil işlemlerini başlatıyor. Bu nedenle bir kişi dedesine ait taşınmaz mal varlığı konusunda bilgi sahibi olmak istiyorsa Tapu Müdürlüğü'ne başvurarak veraset belgesi gibi gerekli belgelerle birlikte talepte bulunuluyor.

Tapu siciline kayıtlı olan kişilerin talepleri kanuni istisnalar dışında kabul ediliyor. Bu nedenle, taşınmaz malların tespiti konusunda en doğru bilgi kaynağı Tapu Müdürlüğü'dür. Veraset belgesi gibi belgelerin ibraz edilmesi halinde, mevcut durumda kimin taşınmaz sahibi olduğu kolayca tespit ediliyor